Με δύο παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyta και η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει τις περισσότερες δυνατές αγορές για να επιλέξετε τον τρόπο που θα πάτε ταμείο.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα στα ματς του κυπριακού πρωταθλήματος!

Η Ομόνοια, μετά την αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Ολίβα από τον πάγκο, φιλοξενεί την Πάφο. Στο 1.26 ο «άσος», στο 5.40 η ισοπαλία και στο 11.00 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ δίνει 1.70, το over 4.5 γκολ έχει απόδοση 4.85, το under 1.5 γκολ δίνει 4.00 και το under 2.5 γκολ δίνει 2.08! Στο 2.22 το GG, στο 1.62 το NG. Νίκη της Ομόνοιας και στα δύο ημίχρονα δίνει 2.65, ενώ γκολ της και στα δύο ημίχρονα δίνει 1.97. Οι αντίστοιχες αποδόσεις για την Πάφο είναι 61.00 και 11.50! Θέλετε να ποντάρετε στο ακριβές σκορ του β’ ημιχρόνου; Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2-0 δίνει 5.25, το 1-1 δίνει 9.00 και το 0-1 δίνει 12.50. Θα επανέλθει στα γκολ ο Ματ Νταρμπισάιρ; Το ενδεχόμενο να σκοράρει δίνει 1.53, το ενδεχόμενο να βάλει το πρώτο γκολ έχει απόδοση 2.75 και το ενδεχόμενο να πετύχει χατ-τρικ δίνει 9.75.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Στο άλλο παιχνίδι η Αλκή φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ. Στο 11.50 η νίκη της Αλκής, στο 5.80 η ισοπαλία και στο 1.22 το «διπλό». Το over 3.5 γκολ δίνει 2.50, το under 1.5 γκολ δίνει 4.45 και το under 2.5 δίνει 2.25. Στο 2.17 το GG, στο 1.65 το NG! Νίκη της Αλκής με ένα γκολ διαφορά δίνει 12.85. Νίκη του ΑΠΟΕΛ με δύο γκολ διαφορά δίνει 3.90 και με τρία ή περισσότερα γκολ διαφορά δίνει 2.88! Νίκη του ΑΠΟΕΛ χωρίς μηδέν παθητικό δίνει 2.95, ενώ νίκη του με ανατροπή στο σκορ έχει απόδοση 5.50! Πιστεύετε ότι το πρώτο γκολ στο ματς θα μπει μετά το 28’ της αναμέτρησης; Απόδοση 2.30! Αν βλέπετε πέναλτι στο ματς, η απόδοση είναι 3.40. Αν πιστεύετε ότι η Αλκή θα σκοράρει με πέναλτι, ποντάρετε στο 16.00. Αν από την άλλη πιστεύετε ότι ο ΑΠΟΕΛ θα σκοράρει με πέναλτι, η απόδοση είναι 5.00!

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρία με τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια του κυπριακού πρωταθλήματος (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.