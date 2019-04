Συνέντευξη στον Αντώνη Γεωργίου

Ο Αλέξανδρος Λεονταρίτης σκηνοθέτησε την κυπριακή ταινία Αίθουσα Αναμονής που παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου που ξεκινάει στις 12 Απριλίου με προβολές σε Ριάλτο και Ζήνα Πάλας μέχρι τις 20 Απριλίου. Όπως μας αναφέρει από την περίοδο που πήγαινε ακόμα σχολείο είχε «μαγευτεί από τον κινηματογράφο» και ασχολείται με αυτόν από νεαρή ηλικία. Η Αίθουσα Αναμονής είναι ένα «κλειστοφοβικό θρίλερ που κρύβει αρκετές εκπλήξεις» όπου «οι χαρακτήρες θα περάσουν μέσα από μία σειρά δοκιμασιών» και θα «έρθουν αντιμέτωποι με σημαντικά γεγονότα που θα τους αλλάξουν όλη τους τη ζωή.»

Παρακολουθώντας τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια σαν θεατής, θεωρεί ότι «είμαστε σε καλό δρόμο αλλά σίγουρα μπορούν να γίνουνε και έξτρα βήματα που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου.»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

Αίθουσα Αναμονής: ένα κλειστοφοβικό θρίλερ που κρύβει αρκετές εκπλήξεις

Υπάρχει εξέλιξη στον κυπριακό κινηματογράφο

Από πότε ασχολείστε με τον κινηματογράφο και τι σας τράβηξε σε αυτόν;

Η ενασχόληση μου με τον κινηματογράφο ξεκίνησε από σχετικά νεαρή ηλικία όταν σπούδαζα παράλληλα Κοινωνιολογία στο Deree College και σκηνοθεσία στο New York College στην Αθήνα. Θυμάμαι από την περίοδο που πήγαινα ακόμα σχολείο είχα μαγευτεί από τον κινηματογράφο και αποφάσισα πως αυτό ήταν το αντικείμενο με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ παρόλο που δεν ήταν η πιο προφανής και σίγουρη από οικονομικής άποψης επιλογή σε σχέση με άλλα επαγγέλματα.

Πέρα από εμπορικές αμερικάνικες ταινίες, άρχισα να βλέπω από μικρός αρκετές κλασικές αλλά και ευρωπαϊκές παραγωγές όπως ταινίες του Χίτσκοκ, παλιά φιλμ νουάρ, ταινίες του Ιταλικού νεορεαλισμού και του Δανέζικου Δόγματος που ήτανε περισσότερο της μόδας τη δεκαετία του 90 όταν δημιουργήθηκε, οι οποίες με βοήθησαν να διευρύνω την κινηματογραφική μου αντίληψη και να ανακαλύψω διαφορετικά είδη ταινιών.

Η πρώτη μου επαφή με τη σκηνοθεσία ήταν όταν ξεκίνησα να κάνω ταινίες μικρού μήκους σαν φοιτητής όπου εκεί είχα την πρώτη μου επαφή με το αντικείμενο. Στη συνέχεια προέκυψαν δουλειές σε διαφορετικές ειδικότητες στο χώρο του κινηματογράφου, της διαφήμισης και της τηλεόρασης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεγάλο σχολείο για μένα ήταν και η εμπειρία που αποκόμισα ένα διάστημα που έμεινα στην Αμερική όπου αρχικά πήγα για σπουδές στην Παραγωγή στο UCLA και μετά δούλεψα σε κινηματογραφικές παραγωγές σαν βοηθός σκηνοθέτη και μετά σαν Διευθυντής Παραγωγής. Μετά ακολούθησε η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους, «Η Τελική Αποπληρωμή» μία δραματική περιπέτεια γυρισμένη στην Αθήνα η οποία σαν πρώτη δουλειά πραγματοποίησε μία ικανοποιητική πορεία με συμμετοχή σε φεστιβάλ και κυκλοφορία στις Αίθουσες και μετά σε DVD στην Ελλάδα. Η επόμενη σημαντική μου σκηνοθετική δουλειά που ακολούθησε ήταν η Αίθουσα Αναμονής.

Αίθουσα Αναμονής Θέατρο Ριάλτο 13 Απριλίου στις 18:00 Ζήνα Πάλλας 14 Απριλίου στις 18:00

Ποιο το θέμα της ταινίας σας;

Το θέμα της ταινίας είναι πέντε άνθρωποι που ξυπνάνε σε μία αποθήκη και διαπιστώνουν πως βρίσκονται εκεί εγκλωβισμένοι χωρίς να υπάρχει τρόπος διαφυγής. Κανείς τους δεν φαίνεται να θυμάται ούτε ποιος είναι ούτε πως βρέθηκε εκεί. Στην πορεία οι συνθήκες γίνονται πιο απειλητικές ενώ η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ τους με στόχο να βρεθεί ένας τρόπο διαφυγής γίνεται πλέον πιο επιτακτική.

Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ;

Πρόκειται για ένα κλειστοφοβικό θρίλερ που κρύβει αρκετές εκπλήξεις τις οποίες για ευνόητους λόγους δεν αποκαλύπτουμε. Οι χαρακτήρες θα περάσουν μέσα από μία σειρά δοκιμασιών, θα καλεστούν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις καθώς θα έρθουν αντιμέτωποι επίσης με σημαντικά γεγονότα που θα τους αλλάξουν όλη τους τη ζωή.

Πόσο εύκολο ήταν να γυριστεί η ταινία; Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο;

Η ταινία γυρίστηκε στην Κύπρο. Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε σε μία ειδικά διαμορφωμένη αποθήκη που είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι χαρακτήρες της ιστορίες. Λόγω του ότι ήταν ταινία ήταν αρκετά low budget σαν μία ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη παραγωγή, αναγκαστήκαμε να κάνουμε υποχωρήσεις σε αρκετά θέματα καθώς υπήρχαν επίσης ήδη περιορισμοί στο στενό χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων και από τη διαθεσιμότητα του βασικού καστ των ηθοποιών που οι περισσότεροι ήρθαν από την Αθήνα.

Ποιοι είναι οι κυριότεροι συντελεστές της ταινίας;

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους των χαρακτήρων που βρίσκονται κλεισμένοι στην αποθήκη υποδύονται οι Ανδρέας Βουγιούκας, Τόνια Σωτηροπούλου, Πάνος Κρανιδιώτης, Μαρία Ιωάννου και Χάρης Γεωργιάδης. Το καστ πλαισιώνεται επίσης και από άλλα γνωστά ονόματα και από την Κύπρο όπως ο Ευτύχιος Πουλαίδης, ο Σταύρος Λούρας καθώς και από πιο νεαρούς ηθοποιούς όπως ο Ιάκωβος Χατζηβασίλης, ο Φίλιπος Constantine και άλλους. Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Στήβεν Νάτζεντ, ο ήχος του Μάριου Μηνά, τη σκηνογραφία επιμελήθηκε ο Dom Sigalas. Η παραγωγή είναι της AV MOVIESWORLD.

Πέρα από όλους τους υπόλοιπους συντελεστές θα ήθελα να πω και ένα ειδικό ευχαριστώ στον Ανδρέα Βουγιούκα ο οποίος ήταν ο βασικός παραγωγός, στον executive producer μας τον Κωνσταντίνο Κωμοδρόμο και το Λεωνίδα Κόση ο οποίος με βοήθησε στην ανάπτυξη του σεναρίου και στην κατάληξη του τελικού shooting draft καθώς επίσης ανέλαβε και ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία που ήταν το μοντάζ της ταινίας.

Η ταινία έχει ήδη παρουσιαστεί σε αρκετά Φεστιβάλ. Πόσο εύκολο είναι για μια κυπριακή ταινία να παρουσιαστεί σε Διεθνή Φεστιβάλ;

Είναι σίγουρα ένα από τα δύσκολα στάδια της ταινίας. Χρειάζεται εξίσου μεγάλη προσπάθεια όση με τη δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της παραγωγής στα γυρίσματα και στο post production. Η σωστή στρατηγική και προώθηση της ταινίας θα επηρεάσει και τη μετέπειτα πορεία της, επιφέροντας έτσι μία καλύτερη προβολή μέχρι να φτάσει στις αίθουσες και στο κοινό της καθώς μπορεί να βοηθήσει αρκετά και σε μία πιθανή εμπορική πορεία και στα ταμεία. Είναι το στάδιο που ο κάθε δημιουργός και οι υπόλοιποι συντελεστές ανυπομονούν να δουν τι καρπούς θα φέρουν οι προσπάθειες τους. Λόγω του ότι η Κύπρος είναι μία σχετικά μικρή χώρα με περιορισμένη κινηματογραφική βιομηχανία, κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για να ανταγωνιστεί μία κυπριακή ταινία μεγαλύτερες ευρωπαϊκές παραγωγές.

Ποια η ανταπόκριση του κοινού και κριτικών σε αυτά τα φεστιβάλ;

Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πορεία της ταινίας μέχρι στιγμής. Το κοινό έχει αγκαλιάσει την ταινία σε φεστιβάλ που προβλήθηκε σε διάφορες χώρες. Την παγκόσμια πρεμιέρα της, πραγματοποίησε πέρσι στη Γαλλία όπου ήταν υποψήφια σαν Best European Dramatic Feature στο European Independent Film Festival. Μετά ακολούθησαν συμμετοχές και βραβεύσεις σε άλλα φεστιβάλ όπως στο London Greek Film Festival (Ειδική Εύφημος Μνεία για Μεγάλου Μήκους Ταινία), τα Los Angeles Film Awards (Best Thriller and Best Actress Award), το Crime and Anatomy Film Festival στην Αθήνα (Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σεναρίου, Μοντάζ και ανδρικών ερμηνειών), τα αμερικάνικα Independent Horror Movie Awards (Best Feature, Best Writing and Best Kill και υποψηφιότητες σε Best Original Concept, Best Gore and Best Twist), το Genre Celebration Film Festival στο Τόκιο (Best Thriller Film and Best Director) και άλλα. Αποσπάσαμε επίσης πολύ θετικές κριτικές όπως από τον Bohan Gong στα Los Angeles Film Awards ο οποίος έγραψε ότι η ταινία καταφέρνει να χτίσει το σασπένς με έναν έξυπνο τρόπο και σε κρατάει με αγωνία μέχρι το τέλος.

Η ταινία παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου, τι νιώθετε για αυτό;

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας επέλεξε το φεστιβάλ καθώς είναι και η πρώτη φορά που θα παιχτεί η ταινία στη χώρα που γυρίστηκε, στην Κύπρο. Είναι αρκετός κόσμος που περίμενε την ταινία ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τη δει μέσα από τις δύο προβολές που θα γίνουν στο φεστιβάλ, στη Λεμεσό και τη Λευκωσία. Για όσους δεν την προλάβουν, υπολογίζουμε ότι θα βγει στις αίθουσες μέσα στο 2019 σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είναι εξίσου θετικό ότι έχει γίνει αύξηση του κονδυλίου για τις κρατικές επιχορηγήσεις από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές αιτήσεις που γίνονται για ταινίες κάθε χρόνο ενώ μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτές χρηματοδοτείται.

Παρακολουθείτε τον κυπριακό κινηματογράφο; Παρατηρείτε κάποια εξέλιξη του;

Παρακολουθώ τον κυπριακό κινηματογράφο και είναι χαρά μου που βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία εξέλιξη στα πράγματα και τις δουλειές που γίνονται καθώς επίσης ταινίες ταλαντούχων συναδέλφων πραγματοποιούν πολύ καλή πορεία σε φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Τι θεωρείτε πως πρέπει να γίνει για την περαιτέρω ανάπτυξη του;

Είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση. Είναι θετικό ότι έχει γίνει μία καλή αρχή με την πρόσφατη ψήφιση των μέτρων για φορολογικά κίνητρα ώστε να ξεκινήσει η Κύπρος να τραβάει περισσότερες ξένες παραγωγές. Αναμένουμε να δούμε στην πράξη πως θα λειτουργήσουν τα πράγματα καθώς επίσης πρέπει να δημιουργούνται λύσεις που θα εξυπηρετούν όσο το δυνατόν με το να μειώνουν το χρόνο αναμονής για την έγκριση ενός νέου project, με μείωση της γραφειοκρατίας και σωστά μέτρα αξιολόγησης. Είναι εξίσου θετικό ότι έχει γίνει αύξηση του κονδυλίου για τις κρατικές επιχορηγήσεις από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές αιτήσεις που γίνονται για ταινίες κάθε χρόνο ενώ μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτές χρηματοδοτείται.

Το καλό είναι ότι η Κύπρος άρχισε να γίνεται περισσότερο επίκεντρο ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα σαν πιθανός προορισμός γυρισμάτων λόγω της γεωγραφικής της θέσης καθώς και της ποικιλίας διαφορετικών φυσικών locations που βρίσκονται αρκετά κοντά το ένα από το άλλο. Το CIPA (Cyprus Investment Promotion Agency) κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και ελπίζουμε ότι με τα νέα tax incentives και cash rebate measures θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς και μία ενδεχόμενη τόνωση στην κυπριακή κινηματογραφική βιομηχανία από ξένες παραγωγές που μπορούν να έρθουν στην Κύπρο.

Τι θα προτείνατε στους οργανωτές να προσέξουν για να κρατήσουν τα κινηματογραφικά φεστιβάλ της Κύπρου σε ένα ψηλό επίπεδο και να τα επεκτείνουν;

Θα πρότεινα στους οργανωτές να επιλέγουν όσο γίνεται μία γκάμα από διαφορετικά είδη ταινιών που μπορεί να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά γούστα ανάλογα με το είδος της κάθε ταινίας. Επίσης την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών από τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή όπως έχει γίνει πολύ σωστά μέχρι στιγμής στο περσινό φεστιβάλ με τον Έιμπελ Φεράρα και φέτος με τον γνωστό γερμανό ηθοποιό Udo Kier (ένας από τους αγαπημένους μου κακούς σε ταινίες) ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος της Φετινής Κριτικής Επιτροπής. Επίσης σημαντικό είναι να γίνονται κάθε χρόνο αφιερώματα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και σε σκηνοθέτες.

Σε συνδυασμό με τις επιλογές που παρέχει η Κύπρος σε τουριστικό επίπεδο και με το καλό κλίμα, πιστεύω ότι το φεστιβάλ θα μπορούσε να προσελκύσει επαγγελματίες και άλλο κόσμο από το εξωτερικό που θα ενδιαφερόντουσαν να παραστούν σε ενδεχόμενα networking events ή σε πιθανό Film Market που οι δημιουργοί θα είχαν την ευκαιρία να κάνουν τα projects τους σε παραγωγούς, masterclassses από επαγγελματίες του χώρου καθώς και διάφορα άλλα events που θα σχετίζονται με το φεστιβάλ (μουσικές συναυλίες, πάρτι, διαγωνισμοί κτλ.). Παρακολουθώντας τη διεξαγωγή του φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια σαν θεατής μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό δρόμο αλλά σίγουρα μπορούν να γίνουνε και έξτρα βήματα που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου.