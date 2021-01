Ταξιδιωτικοί οδηγοί/ Ορίζοντας



Ο Στέλιος Κερυνιώτης και «Το καραβάνι φεύγει… για την Ιnterlandia» προτείνουν

Ο Στέλιος Κερυνιώτης και η ραδιοφωνική εκπομπή «Το καραβάνι φεύγει… για την Ιnterlandia» συνεχίζουν να προτείνουν μουσική για τις νύχτες του lockdown και όχι μόνο:

Turn Blue από τους The Black Keys από πολλές μοναχικές ακροάσεις

Ομολογώ ότι ανακάλυψα τους The Black Keys λίγο καθυστερημένα. Έτυχε να τους ακούσω στην εκπομπή του καλού μου φίλου και εξαιρετικού ραδιοφωνικού παραγωγού Γιώργου Αντωνιάδη από το International πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν το κομμάτι που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μάλλον ήταν από το Brothers (2010) ή από κάποιο παλαιότερο. Εκείνη την εποχή ο Γιώργος κι εγώ δουλεύαμε μαζί στην ίδια… επιχείρηση, η οποία βέβαια δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ράδιο ούτε με τη μουσική που γουστάρουμε. Στα διαλείμματα, λοιπόν, της δουλειάς πίναμε τα καφεδάκια μας, τα λέγαμε και ανταλλάσσαμε πληροφορίες, απόψεις και cd. Έτσι κάποια στιγμή μού πάσαρε κι ένα των Black Keys, για να το απολαύσω με την ησυχία μου στο αυτοκίνητο. Μιλάμε πάντα για έναν άνθρωπο με απίστευτες γνώσεις, εξαιρετικό γούστο και αισθητική, πράγμα που γνώριζα ήδη από τις εκπομπές του. Να σας θυμίσω δε, ότι είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να μας επισκεφτεί στο Καραβάνι, για να παρουσιάσουμε παρέα τα Best of the Year. Πήρα λοιπόν το cd εκείνο και αμέσως έγινα φαν.

Απόψε επέλεξα όμως το Turn Blue του 2014, όχι γιατί είναι ντε και καλά το καλύτερο, αλλά γιατί είναι το album που με συγκινεί πολύ και ανατρέχω συχνά σε αυτό, ίσως γιατί το συνδέω με πολλές μοναχικές ακροάσεις και κάποιες δύσκολες… blue στιγμές. Μη με ρωτάτε περισσότερα.

Το δίδυμο (Dan Auerbach -κιθάρα & Patrick Carne- ντραμς) με το όγδοο στη σειρά album του έδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει το ταλέντο και τα κότσια να ανανεώνει τη ροκ σκηνή με τα απλούστερα υλικά. Λίγα όργανα, γεμάτος ήχος, όπως αρμόζει σε κάθε μπάντα που θέλει να ακολουθήσει τη μεγάλη παράδοση του rock and roll. Blues διάθεση, garage αλητεία, κρυφο-punk δυναμισμός και το αληθινό, καλώς νοούμενο αμερικάνικο indie τα σπάει. Μπορεί να μην προέκυψε εδώ ένα παγκόσμιο σούπερ hit όπως το Lonely Boy από το El Camino, αλλά όλα τα κομμάτια είναι ένα κι ένα. Για να ακούσετε όλα τα κομμάτια με τη σειρά, ακολουθήστε τη λίστα που βγάζει το YouTube πάνω δεξιά.

Play του Moby, μουσικές που αγάπησα τρελά

Μουσικές που αγάπησα τρελά… Γιατί το sountrack του βίου του καθενός μας αξίζει κάτι παραπάνω από τον σεβασμό στις αναμνήσεις μας. Σαν τον παλιό τον έρωτα που εξακολουθεί και υφίσταται χωρίς εντάσεις ή απλά τελείωσε όμορφα και πολιτισμένα.

Σαν το Play του Moby ένα πράμα.

1999. Αθήνα, Ιπποκράτους στο ύψος περίπου της πλατείας. Φρεσκοπαντρεμένος, ερωτευμένος και δυνατός. Νέος! Το κορίτσι μου με καμαρώνει. Είμαστε ο ένας για τον άλλον… Α ρε νιάτα! Στο μικρό μπαλκόνι φίλοι, ποτάκια, μουσικές. Μεγάλη ψωνάρα (και τότε και πάντα) έκανα, λέει, πρόγραμμα με μουσικές απίστευτες και ενίοτε πιστευτές και αναμενόμενες.

Why Does My Heart Feel So Bad… κορυφαία στιγμή. Πόσες διαδρομές, τόσοι φίλοι. Πάρτι αληθινά. Εξάρχεια, Κυψέλη – Παγκράτι. Τα Metropolis, το Θησείο. Το Καλλιμάρμαρο, η Πλάκα. Πλάκες. Τα πειραγμένα blues μου μιλούσαν στην καρδιά και με ξεσήκωναν… Ιδανική υπόκρουση πρέπει επίσης να πω για τα τοπία που έτρεχαν παράλληλα με το τρένο ή το λεωφορείο! Για πολύ καιρό λοιπόν άκουγα το Play παντού. Στην Αθήνα, λέμε.

Όταν καμιά φορά βάζω να το ακούσω εδώ μου φαίνεται άλλο πράμα, ίσως μάλιστα λιγότερο καλό απ’ όσο νόμιζα. Δεν ξέρω. Μια μέρα ίσως επιχειρήσω να το αναλύσω, όπως κάνουν οι σωστοί γραφιάδες της δισκογραφίας, αν και ξέρω πως πάλι θα καταλήξω να πίνω μπύρες ή ζιβανίες και να φτιάχνω λίστες για το Καραβάνι.

Nusrat Fateh Ali Khan – Mustt Mustt (1990), εκστατικό, γήινο και απόκοσμο

Είναι γεγονός ότι οι εξαιρετικές ethnic συλλογές της Real World, με την επιμέλεια του μοναδικού Peter Gabriel, μας σύστησαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του είδους από Αφρική, Ευρώπη, Ασία, από παντού. Σε μια τέτοια συλλογή εντόπισα τον μεγάλο μαέστρο, τον αρχιμάστορα του Qawwali, Nusrat Fateh Ali Khan (1948 -1997) από το Πακιστάν.

Για τον κόσμο που πιθανόν δεν ξέρει τι είναι το Qawwali, αρκούμαι να πω ότι είναι ένα είδος λατρευτικού -τελετουργικού τραγουδιού των Σούφι, ιδιαίτερα δημοφιλές στον μουσουλμανικό κόσμο, όχι μόνο στο Πακιστάν αλλά και σε άλλες χώρες. Άρχισε να γίνεται γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο με τις εμφανίσεις του Nusrat Fateh Ali Khan και άλλων μουσικών του είδους στο WOMAD festival.

Με το Mustt Mustt και τους άλλους δίσκους που ηχογραφήθηκαν και εκδόθηκαν από την Real World, η ανεπανάληπτη φωνή του Nusrat Fateh Ali Khan έφτασε παντού. Σημειώστε δε ότι το remix του ομώνυμου κομματιού από τους Massive Attack την έβαλε στα ραδιόφωνα και στα club. Για να μην πούμε για τη συμμετοχή του στο περίφημο soundtrack της ταινίας The Last Temptation of Christ, που υπογράφει επίσης ο Peter Gabriel.

Στο συγκεκριμένο album ο μεγάλος δάσκαλος δεν δίστασε να πειραματιστεί προσθέτοντας σύγχρονα στοιχεία στη μουσική του ώστε να γίνει εύληπτος και κατανοητός από το ευρύ παγκόσμιο κοινό. Φυσικά δεν έπεσε έξω. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο κιθαρίστας Michael Brook, ο παραγωγός του.

Εκστατικό, γήινο και απόκοσμο, ακούγεται σαν προσευχή…