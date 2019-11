Τα φαινόμενα απατούν…αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση 28χρονου διαρρήκτη ο οποίος θεώρησε ότι η εισβολή σε σπίτι ηλικιωμένης θα ήταν εύκολη υπόθεση. Όπως αποδείχθηκε, η εκτίμησή του ήταν λανθασμένη. Βρήκε τον… δάσκαλό του στο πρόσωπο μιας 82χρονης.

Η Γουίλι Μέρφι καθόταν στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη, όταν άνδρας άρχισε να χτυπά την πόρτα.

«Ηταν έξω και έλεγε “Σε παρακαλώ κάλεσε ασθενοφόρο. Είμαι άρρωστος”», περιέγραψε η 82χρονη μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό WHAM.

Η ηλικιωμένη κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ δεν επέτρεψε στον άνδρα να μπει. Τότε ο 28χρονος διαρρήκτης εξοργίστηκε και έκανε το μοιραίο λάθος: εσπασε την πόρτα του σπιτιού και μπήκε.

Αυτό που δεν γνώριζε ο διαρρήκτης όμως ήταν πως η ηλικιωμένη ήταν bodybuilder, που εξακολουθεί να γυμνάζεται καθημερινά.

«Αρπαξα το τραπεζάκι και τον χτύπησα. Μετά, πήδηξα πάνω του. Ετρεξα στην κουζίνα, βρήκα ένα μπουκάλι σαμπουάν και το έριξα στο πρόσωπό του. Μετά, πήρα τη σκούπα. Την τραβούσε, αλλά άρχισα να τον χτυπάω», δήλωσε η 82χρονη περιγράφοντας πώς εξόντωσε τον διαρρήκτη.

Κάποια στιγμή, προσπάθησε να τον σύρει έξω από το σπίτι της, αλλά δεν τα κατάφερε επειδή ήταν βαρύς.

Η ηλικιωμένη δέχθηκε τα συγχαρητήρια των αστυνομικών, με τους οποίους πόζαρε για φωτογραφίες.

«Είμαι μόνη μου, είμαι ηλικιωμένη, αλλά είμαι σκληρή», δήλωσε η 82χρονη μετά το κατόρθωμά της.

