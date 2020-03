Αδιόρθωτος, θεότρελος και πολλές φορές ανόητος…

Ο Ντιέγκο Κόστα θεώρησε πως θα ήταν αστείο να βήξει προς τους δημοσιογράφους περνώντας από τη Μεικτή Ζώνη του «Άνφιλντ» μετά την πρόκριση της Ατλέτικο εις βάρος της Λίβερπουλ!

Εν μέσω εξάπλωσης του κοροναϊού και της αναβολής αθλητικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, παρά το άγχος και την ανάγκη για πρόληψη, υγιεινή και ασφάλεια, ο Ντιέγκο Κόστα την έκανε την χαζομάρα του…

Στο «Άνφιλντ» βρέθηκαν οπαδοί το βράδυ της Τετάρτης για τον επαναληπτικό της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τεράστια πρόκριση στην παράταση με το τελικό 3-2 μετά το υπέρ τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και ο Ντιέγκο Κόστα έβηξε για πλάκα προς τους δημοσιογράφους αποχωρώντας από το χώρο όπου γίνονται οι δηλώσεις…

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is "coughing" at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.

I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID

— FutbolBible (@FutbolBible) March 12, 2020