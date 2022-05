ΑΕΚ-Πάφος και ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια με ΣΟΥΠΕΡ επιλογές και Cash Out μόνο στον Stoiximan!

Προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta, αγωνιστική όπου μπορεί να αναδειχτεί και ο φετινός πρωταθλητής! Η αγωνιστική ξεκινά με δύο αναμετρήσεις: ΑΕΚ-Πάφος για το πρώτο γκρουπ και ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια για το δεύτερο. Ο Stoiximan , η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, προσφέρει όλα τα ματς στην Κύπρο και στα μεγάλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο πρωταθλήματα με ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out!

Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται την Πάφο. Στο 1.75 ο «άσος», στο 3.70 η ισοπαλία, στο 4.80 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.10, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.65 και το over 4.5 γκολ 6.90, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.75. Στο 1.98 το GG, στο 1.78 το NG. Αν βλέπετε GG και over 2.5 γκολ, η απόδοση είναι 2.57. Το over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο δίνει 3.15 και στο δεύτερο 2.22. Θα μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα; Απόδοση 1.90! Αν πιστεύετε ότι ο Τριτσκόφκσι θα πετύχει 2 ή περισσότερα γκολ, η απόδοση είναι 4.20. Πρώτο γκολ ο Ντάρμπισιρ και νίκη η ΑΕΚ με απόδοση 6.00, πρώτο γκολ ο Βαλακάρι και νίκη η Πάφος με απόδοση 13.00. Νίκη της ΑΕΚ με ένα γκολ διαφορά δίνει 3.55 και με δύο γκολ διαφορά 5.00. Οι αντίστοιχες αποδόσεις για την Πάφο είναι 5.90 και 11.00. Γκολ των γηπεδούχων και στα δύο ημίχρονα με απόδοση 2.85 και των φιλοξενούμενων με απόδοση 6.00. Το ενδεχόμενο η ΑΕΚ ή η Πάφος να αποσπάσει ισοπαλία, ενώ έχανε, δίνει 6.50.

Όλες οι αγορές για το ΑΕΚ-Πάφος εδώ.

Μία ώρα νωρίτερα η ΠΑΕΕΚ αντιμετωπίζει την Ομόνοια. Στο 7.50 ο «άσος», στο 4.80 η ισοπαλία, στο 1.37 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.50, το over 3.5 γκολ είναι στο 2.22 και το over 4.5 γκολ στο 3.65, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.45. Στο 1.72 το GG, στο 2.00 το NG. Σε ποιο ημίχρονο θα μπουν περισσότερα γκολ; Στο πρώτο με απόδοση 3.05, στο δεύτερο με απόδοση 1.88 ή ίδιος αριθμός γκολ και στα δύο με απόδοση 3.70; Σε ποιο ημίχρονο θα πετύχει περισσότερα γκολ η ΠΑΕΕΚ; Στο πρώτο με απόδοση 4.10, στο δεύτερο με απόδοση 3.00 ή… ισοπαλία με απόδοση 1.87; Οι αντίστοιχες αποδόσεις για την Ομόνοια είναι 3.15, 2.05 και 3.30. Γκολ του Μποτεάκ στο πρώτο ημίχρονο με απόδοση 5.50, γκολ του Ενόχ στο δεύτερο ημίχρονο με απόδοση 6.20. Νίκη της ΠΑΕΕΚ με μηδέν παθητικό δίνει 7.70 και της Ομόνοιας 2.30. Βλέπετε νίκη με ανατροπή στο σκοε; Στο 8.75 η απόδοση για την ΠΑΕΕΚ, στο 5.60 για την Ομόνοια. Θα μπει αυτογκόλ στο ματς; Απόδοση 9.00!

Όλες οι αγορές για το ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια εδώ.

