Σε τουλάχιστον 15 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air με 100 επιβαίνοντες συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας του Καζακστάν, της Αλμάτι, ενώ άλλοι 66 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. Από τους τραυματίες πολλοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το αεροσκάφος έχασε ύψος στη διάρκεια της απογείωσης και προσέκρουσε πάνω σε έναν φράχτη και ένα διώροφο κτίριο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο στο Αλμάτι. Σε ανακοίνωσή του στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook το αεροδρόμιο ανέφερε ότι δεν προκλήθηκε πυρκαγιά και ότι η επιχείρηση διάσωσης άρχισε αμέσως μετά τη συντριβή.

Γυναίκα που επέζησε δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Tengrinews ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό θόρυβο» προτού το αεροπλάνο αρχίσει να χάνει ύψος. «Το αεροπλάνο πετούσε με κλίση. Ηταν όπως στις ταινίες. Ο κόσμος ούρλιαζε και έκλαιγε», δήλωσε.

Αλλος επιζών ανέφερε ότι το αεροπλάνο άρχισε να τρέμει περίπου δύο λεπτά μετά την απογείωση. «Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει όχι κάθετα αλλά σχηματίζοντας γωνία. Υπήρχε η αίσθηση πως είχε χαθεί ο έλεγχος», πρόσθεσε.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019