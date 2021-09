Αφγανιστάν: Επεισόδια σε διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Καμπούλ

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην Καμπούλ στη διάρκεια διαδήλωσης για τα δικαιώματα των γυναικών, με βίντεο από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να εικονίζουν σκηνές χάους.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σύμφωνα με δημοσιογράφους, οι οποίοι δημοσιοποίησαν φωτογραφίες μιας γυναίκας από το κεφάλι της οποίας τρέχει αίμα.

Αφγανές πραγματοποιούν τις δύο τελευταίες ημέρες διαδηλώσεις στην ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν Καμπούλ, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και ζητώντας ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Σήμερα οι ακτιβίστριες πραγματοποίησαν διαδήλωση κοντά στο αφγανικό προεδρικό μέγαρο και κρατούσαν πανό που έγραφαν «Δεν είμαστε οι γυναίκες των χρόνων του ’90».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν περισσότερες από δώδεκα γυναίκες να αντιμετωπίζονται από ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν. Γυναίκες φαίνονται να βήχουν, πράγμα που δείχνει ότι έγινε χρήση δακρυγόνων. Άλλες καταγγέλλουν ότι ξυλοκοπήθηκαν.

«Φαίνεται ότι οι πολιτικές διαδηλώσεις πολιτών δεν επιτρέπονται πια», έγραψε στο Twitter ο αφγανός δημοσιογράφος Ζακί Νταριάμπι.

Οι Ταλιμπάν λένε ότι θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών με βάση τη δική τους ερμηνεία της ισλαμικής δικδασκαλίας.

Ένας ανώτερος ηγέτης των Ταλιμπάν, ο Σιρ Μοχάμαντ Αμπάς Στανεζκάι, δήλωσε την Τρίτη στο BBC πως δεν πιστεύει ότι γυναίκες θα διοριστούν σε ανώτερες θέσεις στην κυβέρνησή τους. Ωστόσο υποστήριξε πως θα έχουν κάποιο ρόλο.

Την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν οι Ταλιμπάν, στα χρόνια του 1990, οι γυναίκες έπρεπε να είναι πλήρως καλυμμένες και δεν επιτρεπόταν να βγαίνουν έξω χωρίς να συνοδεύονται από ένα μέλος της οικογένειάς τους. Επιπλέον οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν σχολείο ούτε να εργάζονται.

Yesterday in #Herat, today in #kabul. Women asking and fighting for their rights. #Afghanistan pic.twitter.com/TS63DPtPxk

— Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 3, 2021