Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 50 νεκροί και 140 τραυματίες από έκρηξη σε τέμενος

Tουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 140 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα σιιτικό τέμενος στην βορειοανατολική επαρχία του Αφγανιστάν, την Κουντούζ, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομειακές πηγές.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν, διατηρώντας την ανωνυμία του, μίλησε στο Ρόιτερς και έκανε λόγο για 28 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Οπτικό υλικό δείχνει πτώματα περιστοιχισμένα από συντρίμμια μέσα στο τέμενος αυτό, στο οποίο προσεύχονται σιίτες μουσουλμάνοι.

“Το μεσημέρι σημειώθηκε μια έκρηξη σε ένα τέμενος των σιιτών συμπατριωτών μας…με αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες και να τραυματιστούν πολλοί συμπατριώτες μας”, έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Kunduz, Afghanistan 🇦🇫!! Blast inside the mosque.. many innocent people have died!! May the curse of all the people be on the perpetrators and their masters!!!💥👀🔥 pic.twitter.com/ZrC61L5TKL

— waheed (@Waheed0819) October 8, 2021