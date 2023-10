Αφήνουν τους ιδιοκτήτες οχηµάτων να οδηγούν κινητές «βόµβες»

Το πρόβληµα µε τους «φονικούς» αερόσακους που πήρε δηµοσιότητα λόγω του τραγικού θανάτου του Κυριάκου Όξινου τον περασµένο Ιανουάριο δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τους αρµόδιους εδώ στην Κύπρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο Εθνικός Οργανισµός Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA), ο οποίος ανακοίνωσε από τις 5 περασµένου Σεπτεµβρίου ότι πρέπει να αντικατασταθούν 52 εκατ. αερόσακοι των εταιρειών ARC και Delphi Automative και κάλεσε δηµόσια τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που επηρεάζονται να σταµατήσουν άµεσα να τα οδηγούν (Do Not Drive a Vehicle on the Recall List).

Στην Κύπρο το αρµόδιο Τµήµα Οδικών Μεταφορών δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα και ουσιαστικά ρίχνει την ευθύνη για την αντικατάσταση των αερόσακων στους ιδιοκτήτες των οχηµάτων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανακοίνωση του Τµήµατος που να ενηµερώνει τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόµενων αυτοκινήτων και να προειδοποιεί για τους κινδύνους.

Όπως έχουµε ενηµερωθεί, οι εταιρείες εισαγωγής οχηµάτων που επηρεάζονται ειδοποιούν τους κατόχους των οχηµάτων για να διευθετήσουν αλλαγή των αερόσακων µε έξοδα των εταιρειών. Ωστόσο, όπως δήλωσε χθες στη «Χαραυγή» ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, οι αρµόδιες Αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθµό των αερόσακων που έχουν αντικατασταθεί. Ούτε ήταν σε θέση να µας ενηµερώσει αν ειδοποιήθηκαν όλοι οι ιδιοκτήτες και πότε.

Η κυβέρνηση επικαλείται νοµοθεσία της ΕΕ που προνοεί ότι για τις ανακλήσεις οποιωνδήποτε προϊόντων, την ευθύνη έχει η κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία στην προκειµένη περίπτωση έχει την ευθύνη να καλέσει τους ιδιοκτήτες να πάρουν τα οχήµατά τους για δωρεάν αντικατάσταση του αερόσακου στη χώρα που κυκλοφορεί το όχηµα. Ωστόσο, κατά τον υπουργό, η ευθύνη για το αν θα γίνει η αντικατάσταση ή όχι επαφίεται στον ιδιοκτήτη του οχήµατος.

Στην παρατήρηση ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι χρονοβόρα και ότι ο NHTSA συστήνει άµεση αντικατάσταση καθώς και στο ότι ορίστηκαν ραντεβού για αντικατάσταση µετά από 3 ή 4 µήνες, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι εάν ο οδηγός πάρει ειδοποίηση πρέπει να πάρει τα µέτρα του σε συνεννόηση µε την εταιρεία. Ακόµα, πρόσθεσε, ο ιδιοκτήτης µπορεί να αποφασίσει αν θα αναλάβει το ρίσκο, ή να ακινητοποιήσει το όχηµά του και να κυκλοφορεί µε ενοικιαζόµενο ή µε άλλον τρόπο, ζητώντας αποζηµίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Σηµειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2023 το Τµήµα Οδικών Μεταφορών δεν παραχωρεί πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου (ΜΟΤ) σε όσα αυτοκίνητα κλήθηκαν για αντικατάσταση αερόσακων και δεν ανταποκρίθηκαν οι ιδιοκτήτες τους. Αυτές τις µέρες, δήλωσε ο κ. Βαφεάδης, λόγω µη ανταπόκρισης ιδιοκτητών στις συστηµένες επιστολές των εταιρειών, αποφασίστηκε ότι θα ειδοποιούνται και µε µήνυµα sms στα κινητά του τηλέφωνα.

Μιχάλης Μιχαήλ