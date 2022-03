Αγγλία: «Εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης πώλησης τσιγάρων σε άτομα κάτω των 25 ετών»

Με τους θανάτους που σχετίζονταν με το κάπνισμα να φτάνουν τους 64.000 στη χώρα μόνο το 2019, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μεγάλες αλλαγές αναφορικά με την πώληση τσιγάρων και καπνού.

Ο γενικός γραμματέας Υγείας, Σαγίντ Τζαβίντ, έχει ζητήσει από τον φιλάνθρωπο Τζαβέντ Καν να φτιάξει μία έκθεση αναφορικά με το ζήτημα, με τον δεύτερο να δηλώνει ο ότι «σκεφτόμαστε σοβαρά να θεσπίσουμε όριο ηλικίας για την πώληση τσιγάρων και καπνού. Μπορεί να ξεκινήσει από τα 19, τα 20 ή τα 21, όμως ενδέχεται να φτάσει μέχρι και στα 25».

Σημειώνεται ότι ακόμη πιο σκληρά μέτρα έχει πάρει για το θέμα η Νέα Ζηλανδία, όπου οι γεννηθέντες από το 2008 και μετά δεν θα μπορέσουν ποτέ να αγοράσουν προϊόντα καπνού, στοχεύοντας στο να σταματήσει σταδιακά το κάπνισμα στη χώρα!

The scheme hopes to help dramatically reduce smoking trends among young people across the UK.https://t.co/wVBBHNHOUS

— The Daily Record (@Daily_Record) March 13, 2022