H Tότεναμ αποκλείστηκε από τη συνέχεια του FA Cup από τη Νόριτς, αλλά αυτό είναι το λιγότερο που απασχολεί την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο. Κι αυτό γιατί δευτερόλεπτα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι, ο Έρικ Ντάιερ πήδηξε στις εξέδρες και όρμησε σε φίλαθλο που καθόταν στις πρώτες σειρές.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr o παίκτης της Τότεναμ ήρθε στα χέρια με τον άγνωστο, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να εξηγεί λίγη ώρα αργότερα πως αφορμή αποτέλεσε ένα επεισόδιο του φιλάθλου με τον αδελφό του 26χρονου παίκτη. Όπως αναφέρουν στην Αγγλία, ο συγκεκριμένος φίλαθλος έβριζε τους παίκτες της Τότεναμ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο μικρότερος αδελφός του Έρικ Ντάιερ αντέδρασε και μόλις ο ποδοσφαιριστής αντιλήφθηκε το σκηνικό, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, έφτασε τρέχοντας μέχρι τις εξέδρες, σοκάροντας τον κόσμο που έβλεπε όσα γίνονταν.

“Ο Έρικ έκανε κάτι, που εμείς ως επαγγελματίες δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Όταν όμως κάποιος προσβάλλει εσένα και την οικογένειά σου… Το συγκεκριμένο άτομο προσέβαλε τον Έρικ, ο μικρότερος αδελφός του δεν ήταν χαρούμενος με την κατάσταση, όπως φυσικά κι ο Έρικ” ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των “Σπιρουνιών”.

Someone was giving Eric Dier stick. Dier jumped in the stand, the bloke ran away and Dier literally chased him up to row 20 and down the gangway. Never seen anything like it

