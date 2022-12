Αγνώριστα πολλά τοπία στις ΗΠΑ λόγω του «κυκλώνα βόμβα» (βίντεο)

«Αγνώριστα» έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες τα τοπία και τα αρχιτεκτονικά ορόσημα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, αφού η σφοδρή χιονοθύελλα, γνωστή ως «κυκλώνας βόμβα» εξακολουθεί να σαρώνει μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στο Μπάφαλο έχει καταγραφεί χιονόπτωση ρεκόρ (55 εκατοστά) και το πέπλο χιονιού και πάγου που καλύπτει την πόλη την έχει μεταμορφώσει. Βίντεο με κτίρια που μοιάζουν με παγωμένα κάστρα και με κατάλευκα τοπία που θυμίζουν… Ανταρκτική στην πολιτεια της Νέας Υόρκης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην πόλη το κύμα κακοκαιρίας είναι πελώρια. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής μόνο στο Μπάφαλο, και πολλοί πολίτες έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους ή στα αυτοκίνητά τους, με την Πυροσβεστική να προσπαθεί να ανταποκριθεί στις εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια.

«Οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί… είναι τρελό!», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) η 34χρονη Άλι Λόσον που ζει εδώ και οκτώ χρόνια στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. «Χθες το βράδυ δεν μπορούσαμε να δούμε πέρα από τη βεράντα μας», είπε και συμπλήρωσε ότι τα εκχιονιστικά μηχανήματα δεν μπορούν να βγουν για να καθαρίσουν τους δρόμους. Το ευτύχημα για την ίδια είναι πως εξακολουθεί να έχει ηλεκτρικό ρεύμα σε αντίθεση με αρκετούς άλλους κατοίκους.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, σύμφωνα με τον Μαρκ Πόλονκαρζ, έναν αξιωματούχο της κομητείας Ίρι. Όπως είπε, ζητήθηκε η επέμβαση της Εθνοφρουράς για τον απεγκλωβισμό τους.

Amid plunging temperatures, one person in Montana decided to throw some boiling water in the air and make more snow.

The huge winter storm pummelling the US has intensified into a "bomb cyclone", with 60% of the population under a winter weather warning.https://t.co/4DalHHz9Lj pic.twitter.com/ADu80WBRKP

— Sky News (@SkyNews) December 24, 2022