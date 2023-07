Σημεία κοινού/Ορίζοντας

Ακόμα και στη φαντασία μου / έμοιαζα με φύση νεκρή

Για τον «Σαλό Μαγνήτη» της Ρωξάνης Νικολάου – γράφει ο George Le Nonce

[…] Παρ᾽ όλα αυτά, ενδέχεται πάντα να πέσει στα χέρια μας κάποια ποιητικό βιβλίο που αδιαφορεί για όσα απαιτεί η εποχή από τους ποιητές της («The age demanded an image / Of its accelerated grimace» λέει προφητικά ο Πάουντ στο Hugh Selwyn Mauberley). Ενδέχεται πάντα να πέσουν στα χέρια μας ποιήματα τα οποία να αισθανθούμε (σωματικά, με ρίγη) πως αποτυπώνουν το μαρτύριο της ύπαρξης, τη συμφορά της ανθρώπινης κατάστασης. Όπως είναι λογικό, τέτοια βιβλία δεν χαρτογραφούνται συνήθως και δεν εντάσσονται σε κανενός είδους κανόνα, ούτε του κέντρου ούτε της περιφέρειας του λογοτεχνικού πεδίου, ακριβώς επειδή υπηρετούν και προωθούν την υπόθεση της ποίησης˙ και η τύχη τους συχνά επιβεβαιώνει την πεποίθηση των δημιουργών τους ότι η ποίηση εξακολουθεί να είναι «μια συμφορά πάνω στις άλλες συμφορές μας».

Ένα τέτοιο βιβλίο είναι ο Σαλός Μαγνήτης της Ρωξάνης Νικολάου, που εκδόθηκε από τον Φαρφουλά το 2022. Πρόκειται για το τρίτο βιβλίο της ποιήτριας˙ το πρώτο ήταν ιδιωτική έκδοση που δεν είχα την τύχη να διαβάσω (Ποιήματα 1991-1999), ενώ το δεύτερο ήταν ο εντυπωσιακός Ψαλιδιστής (Τεχνοδρόμιο 2018). Η Νικολάου σαφώς δεν είναι από τους ανθρώπους που δημοσιεύουν ακατάσχετα. Τα 53 ποιήματα της συλλογής Σαλός Μαγνήτης είναι προφανές ότι έχουν συμπεριληφθεί μετά από προσεκτική επιλογή.

Ο τίτλος του βιβλίου, Σαλός Μαγνήτης, δίνει πιστεύω κάποια κλειδιά για την ανάγνωσή του. Η επιλογή του επιθέτου «σαλός» δεν είναι, ασφαλώς, τυχαία: η σύνδεση με την έννοια της διά Χριστόν σαλότητας είναι προφανής και, πιστεύω, επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του έργου της Νικολάου (η σύνδεση έχει επισημανθεί και από την Δ. Πυρκεττή στο Ποιείν). Ότι εν προκειμένω η σαλότητα δεν χαρακτηρίζει κάποιον άνθρωπο (έστω άγιο), αλλά έναν μαγνήτη, αποτελεί μια από τις παράδοξες, αλλά πυκνά νοηματοδοτημένες, συζεύξεις που επικυρώνουν την σαλότητα της φαινομενικά ταπεινής ποίησης της Νικολάου. Εξηγούμαι: με τον ίδιο τρόπο που ο σαλός άγιος επιτελεί την σαλότητα ως όχημα της άκρας ταπείνωσης, η ποιήτρια επιτελεί την ταπεινότητα ως όχημα μιας ερμηνείας της ανθρώπινης κατάστασης. Ο μαγνήτης δεν είναι παρά ένα αντικείμενο που δημουργεί μαγνητικά πεδία, πεδία δηλαδή των οποίων την ύπαρξη συνάγουμε από τις ελκτικές και απωθητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην αλληλεπίδραση του μαγνήτη με το περιβάλλον του. Ο σαλός μαγνήτης, επομένως, θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια δύναμη έλξης και άπωσης που λειτουργεί με μη συμβατικό τρόπο και της οποίας την ταπεινή ύπαρξη συνάγει κανείς εκ του αποτελέσματος. Ως τίτλος ποιητικής συλλογής, δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι το βλέμμα του ποιητικού υποκειμένου εστιάζει στις σχέσεις που αναπτύσσονται στον περιβάλλοντα χώρο του για να διερευνήσει τη φύση του χώρου αυτού, όπου, μέσω της διαντίδρασής τους, θολώνουν τα όρια μεταξύ αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, έμψυχων όντων και άψυχων αντικειμένων, ζωντανών και νεκρών ανθρώπων, σαλότητας και λογικής.

[…] Η ποιήτρια γνωρίζει και αποδέχεται, όχι βέβαια χωρίς θλίψη, τα όρια της τέχνης και δηλώνει απροκάλυπτα: «Αυτός ο άνθρωπος πέθανε από πείνα / κανένα ποίημά μου δεν μπόρεσε να τον σώσει». Ωστόσο, επιτρέπει να διατυπωθεί κάποιου είδους ελπίδα, ότι κάποια διέξοδος θα βρεθεί, κάποια σωτηρία. Ψήγματα σαλής αισοδοξίας διατρέχουν όλη τη συλλογή, πότε αχνής (όπως στο έξοχο «Μήπως γεννηθεί») πότε αυτοϋπονομευόμενης (όπως στο σαρκαστικό «3022 μ.Χ»). Τελικά, στο πεζό ποίημα που κλείνει τη συλλογή, η ελπίδα εντοπίζεται σε μια ολιγαρκή εσωτερική διάθεση ανάπλασης μετά την καταστροφή, σαν σε όνειρο όπου ο σαλός δείχνει τον δρόμο: «φέρε στο νου ένα ξεχασμένο εργοστάσιο και στο βάθος κάποιον να φτιάχνει παιχνίδια από άχυρα και κουρέλια». Κατά κάποιον τρόπο, μου φαίνεται πως αυτό ακριβώς έχει κατορθώσει και η Νικολάου στον Σαλό Μαγνήτη: να φτιάξει ωραία παιχνίδια από τα άχυρα και τα κουρέλια που αποτελούν τον κόσμο γύρω μας.

George Le Nonce

[Αποσπάσματα από κριτική στο ηλεκτρονικό Φρέαρ, 24/06/2023]