«Απλώς δεν μπορώ να στηρίξω μια περαιτέρω παράταση του Άρθρου 50 (της Συνθήκης της Λισαβώνας) και αυτό προφανώς σημαίνει ότι δεν μπορώ να παραμείνω στην κυβέρνηση» ανέφερε στην επιστολή του προς την πρωθυπουργό.

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση της Τερέζα Μέι υπέβαλε ο Κρις Χίτον-Χάρις, αρμόδιος υφυπουργός του Brexit, σηματοδοτώντας νέο πλήγμα για τη βρετανίδα πρωθυπουργό, την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες να αρθεί το αδιέξοδο για την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ. Είχε προηγηθεί νωρίτερα, η παραίτηση του υφυπουργού υπεύθυνου για την Ουαλία.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν μπορεί να υποστηρίξει μια περαιτέρω αναβολή στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Απλώς δεν μπορώ να στηρίξω μια περαιτέρω παράταση του Άρθρου 50 (της Συνθήκης της Λισαβώνας) και αυτό προφανώς σημαίνει ότι δεν μπορώ να παραμείνω στην κυβέρνηση» ανέφερε στην επιστολή του προς την πρωθυπουργό.

Η Τερέζα Μέι συναντάται αυτήν την ώρα με τον επικεφαλής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, για να προσπαθήσουν να εκπονήσουν έναν συμβιβασμό για το Brexit.

Η Μέι αναμένεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παράταση της προθεσμίας του Brexit, με τον Γιούνκερ πάντως να στέλνει νωρίτερα ηχηρό μήνυμα πως η ΕΕ δεν είναι διατεθειμένη να δώσει περαιτέρω χρονικό περιθώριο για την κύρωση της υφιστάμενης συμφωνίας.

«Η 12η Απριλίου είναι η τελευταία προθεσμία για έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης από το τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αν δεν το έχει κάνει έως τότε, καμία άλλη μικρή παράταση δεν θα είναι δυνατή» δήλωσε ο Γιούνκερ στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η αποχώρηση χωρίς συμφωνία τα μεσάνυχτα της 12ης Απριλίου είναι πλέον το πιο πιθανό σενάριο. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αλλά είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο, έχω διαβεβαιώσει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη» πρόσθεσε.

After much contemplation, I have decided to leave Theresa May’s Government. I’m grateful to the PM for giving me the opportunity to serve the UK and I will continue to represent my constituents as the MP for Daventry. pic.twitter.com/sHkVhwJ7bb

Η πρώτη παραίτηση υφυπουργού



Νωρίτερα, ο υφυπουργός υπεύθυνος για την Ουαλία Νάιτζελ Άνταμς παραιτήθηκε από το κόμμα των Συντηρητικών εκφράζοντας την αντίθεσή του στην απόφαση της πρωθυπουργού να συνεργαστεί με το Εργατικό κόμμα για την επίτευξη μίας συμφωνίας για το Brexit.

Στην επιστολή της παραίτησής του υποστηρίζει ότι η Τερέζα Μέι έκανε ένα «σημαντικό λάθος» που θα οδηγήσει τη χώρα στην παραμονή στην τελωνειακή ένωση με την ΕΕ. Επισημαίνει ότι ο ίδιος, όπως και άλλοι, συμφωνεί με την παλαιότερη θέση της πρωθυπουργού ότι η απουσία συμφωνίας είναι καλύτερη από μία κακή συμφωνία.

«Φαίνεται πως τώρα εσείς και το υπουργικό σας συμβούλιο αποφασίσατε ότι μία συμφωνία – φτιαγμένη με έναν Μαρξιστή, που ποτέ στην πολιτική του ζωή δεν έβαλε πρώτο το συμφέρον της Βρετανίας – είναι καλύτερη από μία αποχώρηση χωρίς συμφωνία» γράφει στην επιστολή του και συνεχίζει: «διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση και συνεπώς αποφάσισα ότι θα πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου».

Following yesterday’s cabinet, this morning I’ve been to Downing Street & resigned my position as UK Govt Minister for Wales & Govt Whip. I’m grateful to the PM for the opportunity to serve as a Minister since 2017 & will continue to serve my constituents from the backbenches. pic.twitter.com/W15xS4cOBP

— Nigel Adams MP (@nadams) 3 Απριλίου 2019