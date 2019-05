Μια ανάσα πριν το τέλος βρίσκεται η δημοφιλής σειρά Game of Thrones και μετά το περίφημο ποτήρι των Starbucks, οι γκάφες φαίνεται πως δεν έχουν τέλος.

Συνεχίζει να προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις το Game of Thrones τόσο με την πλοκή του όσο και με τα λάθη τις παραγωγής, όπως αυτό με το πλαστικό ποτήρι των Starbucks.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ SPOILER ΓΙΑ ΤΟ 5Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ 8ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Μετά το καφεδάκι της Καλίσι σειρά είχε το χέρι του Τζέιμι.

Ο Τζέιμι Λάνιστερ, έχει χάσει το χέρι του ήδη από την 3η σεζόν, αντικαθιστώντας το με ένα χρυσό τεχνητό μέλος.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς παρατήρησαν πως η παραγωγή γύρισε μια από τις πιο σημαντικές σκηνές του προτελευταίου επεισοδίου λίγο απρόσεκτα.

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά θα δει το χέρι του Τζέιμι Λάνιστερ να αγκαλιάζει την αδερφή του Σέρσεϊ.

Φυσικά οι χρήστες του Twitter ανάρτησαν φωτογραφίες αποδεικνύοντας τη γκάφα των παραγωγών.

“We kind of forgot Jaime lost his right hand in s3” pic.twitter.com/jEuPI4GY2Q

— Tati (@Hemswobrien) 13 Μαΐου 2019