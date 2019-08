Klimaprotest geht in die nächste Stufe

In der hoch emotionalisierten Debatte geht der Protest der Klimanazis in die nächste Stufe, wo immer öfter Sachbeschädigung stattfindet. Die Presse schreibt:"Während die Kriminalpolizei in Bad Homburg die Ermittlungen aufgenommen hat, ist auf dem linken Internetportal „Indymedia“ ein Bekennerschreiben zu der Tat aufgetaucht. Darin schreiben die angeblichen Täter: „Wir unterstützen und solidarisieren uns mit den Aktivist*innen, die die Internationale Automobilausstellung (IAA) blockieren wollen (auch wenn es andersherum nicht so sein wird.)“ Damit beziehen sich die Autoren auf das Aktionsbündnis „Sand im Getriebe“. Dieses hatte ankündigt, als Klima-Protest die IAA friedlich blockieren zu wollen. Die Nähe, die zu „Sand im Getriebe“ gesucht wird, drückt sich auch im Namen „Steine im Getriebe“ aus, mit dem das mutmaßliche Bekennerschreiben unterzeichnet ist."Klimafaschisten blockieren Straßen, zünden Autos (wie beim Porschezentrum in Ehrenfeld) an oder zerstören sie im großen Stil. Was kommt als nächstes?Quellen:https://www.fnp.de/lokales/hochtaunus/kronberg-hessen-luxusautos-zerstoert-jaguar-aston-martin-landrover-12945659.htmlVideo: Netzfund

