Αμερικανός εικονολήπτης του FOX σκοτώθηκε στην Ουκρανία

O εικονολήπτης του αμερικανικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News Pierre Zakrzewski σκοτώθηκε στην Ουκρανία, όπως δήλωσε το αμερικανικό δίκτυο την Τρίτη.

Ο Zakrzewski σκοτώθηκε και ο συνάδελφός του Benjamin Hall τραυματίστηκε, όταν το όχημά τους κόλλησε σε εισερχόμενα πυρά στην πόλη Horenka, έξω από το Κίεβο, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σε δήλωσή της η CEO του FOX News Media Suzanne Scott.

Fox News memo on the death of its cameraman, Pierre Zakrzewski, in Ukraine. Pierre was with Ben Hall when their vehicle was struck by incoming fire. Hall remains hospitalized. pic.twitter.com/CAGB5FLwYW

Pierre Zakrzewski, a video journalist for Fox News, was killed in Ukraine when the vehicle he was traveling in outside of Kyiv with another reporter was struck by incoming fire, the network said.https://t.co/XcJwA8zKxR

— The Associated Press (@AP) March 15, 2022