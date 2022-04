Άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβάλα στη βάση των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, ζητά το ΥΠΕΞ

Την άμεση απελευθέρωση του Τούρκου επιχειρηματία, Οσμάν Καβάλα, στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) ζήτησε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, το κυπριακό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι «ο Οσμάν Καβάλα θα πρέπει άμεσα να αφεθεί ελεύθερος, σύμφωνα με τη νομικά δεσμευτική απόφαση του ΕΔΑΔ».

«Ως μια υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα και μέλος του ΣτΕ, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις», αναφέρει το ΥΠΕΞ.

Ο Οσμάν Καβάλα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, αφού αντιμετώπιζε 17 κατηγορίες σε σχέση με τα γεγονότα στο πάρκο Γκεζί.

