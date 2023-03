Αναφορές για σεισμική δόνηση στην Κύπρο – Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμική δρόνηση σημειώθηκε γύρω στις 08:30 στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός ήταν 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός φαίνεται να έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην Πάφο, όσο και στη Λεμεσό.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#σεισμός) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#σεισμός) in #Limassol 11 min ago. pic.twitter.com/deBLmzocgU

— EMSC (@LastQuake) March 15, 2023