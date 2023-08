Ανάκληση συμπληρώματος διατροφής από την κυπριακή αγορά

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω συμπληρώματος διατροφής, στο οποίο, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, έχει ανιχνευθεί φαρμακευτική ουσία, η οποία δεν επιτρέπεται στα συμπληρώματα διατροφής και για τη χρήση της οποίας χρειάζεται ιατρική συνταγή. Η ουσία αυτή δεναναγράφεται στην ετικέτα του συμπληρώματος διατροφής (κατάλογο των συστατικών).

Ονομασία Τροφίμου και συνοδευτικές ενδείξεις: Συμπλήρωμα διατροφής για άνδρες από φυτικά συστατικά που βοηθούν στη σωματική τόνωση. Περιέχει 25 φυτικά συστατικά που ενεργοποιούν, τονώνουν και δραστηριοποιούν τον οργανισμό του άνδρα.

ΦΥΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ – Dietary supplement for men with herbal ingredientsthat help physical stimulation

Εμπορική Επωνυμία : GRANUS Men’s UP

Χρονική ένδειξη: EXP 12/2025

Αρ. Παρτίδας: LOT 812346

Συσκευασία: Χάρτινη συσκευασία

Βάρος: Περιέχει: 10 κάψουλες

Χώρα Προέλευσης: ΠΡΟΪΟΝ Ε.Ε. (απεικονίζεται δίπλα η σημαία της Ελλάδας)

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος αναφέρεται ως συστατικό το βότανο Epimedium, το οποίο έχει χαρακτηριστεί νέο τρόφιμο (novel food) και το οποίο χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παραχωρήσει έγκριση για το εν λόγω βότανο.

Ως εκ τούτου, όλες οι παρτίδες του προϊόντος GRANUS Men’s UP, που αναφέρουν ως συστατικό το βότανο Epimedium ανακαλούνται από την αγορά.

Παρακάτω παρατίθενται φωτογραφίες του προϊόντος για εύκολη αναγνώριση:

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω συμπλήρωμα διατροφής στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των επηρεαζόμενων παρτίδων.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια ποσότητα των προϊόντων αυτών να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται να αποφύγουν την κατανάλωσή του και να το επιστρέψουν στους χώρους απ’ όπου το αγόρασαν.