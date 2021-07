Αναλλοίωτο το καθεστώς των Βαρωσίων για τον ΟΗΕ

Κατά τη χθεσινή τακτική (13.71.21) ενημέρωση των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΟΗΕ από τον Αναπληρωτή Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα κ. Farhan Haq, δημοσιογράφος του ikypros, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη ότι θα ήθελε ο Γενικός Γραμματέας να είναι σαφέστερος στα θέματα των Βαρωσίων και ότι πρέπει να τερματιστεί ο διπλωματικός τρόπος απαράδεκτων γεγονότων που επιτρέπουν πολλές φορές να εκλαμβάνονται ως ανοχή, του έθεσε το ερώτημα τι έχει να σχολιάσει γι’ αυτό.

Ο κ. Haq ανάφερε ότι δεν έχει καμία απάντηση να δώσει στο συνολικό του σχόλιο. Αναφορικά με το ερώτημα για την Αμμόχωστο ή τα Βαρώσια, όπως είναι γνωστό, πρόσθεσε ότι η θέση του ΟΗΕ παραμένει αμετάβλητη. Είναι όπως διατυπώθηκε στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο.

Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο των ερωτωαπαντήσεων στην αγγλική:

“Question: Thank you. Thank you, Farhan. My question is on Cyprus. In fact, the President of the Republic of Cyprus, Mr [Nicos] Anastasiades, he stated that he was expecting the Secretary General to be clearer regarding his statements on Famagusta and other issues relating to Cyprus.

He also added that this diplomatic way of unacceptable facts must stop. This way, this diplomatic way, unfortunately, what President Anastasiades added, is often taken as tolerance. This is, in fact, doubtful of the Secretary General actions on Cyprus, and I would really appreciate to have your response. How would you respond to that?

Deputy Spokesman: Well, I wouldn’t have any response to the overall comment, but regarding the question that you raised of Famagusta, or Varosha, as it is also known, the status of Varosha is unchanged. The…and of course, the status of Varosha is as it was spelled out in the resolutions of the Security Council and also, of course, in the reports of the Secretary General on Cyprus”.