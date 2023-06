Ανασύρθηκαν από το βυθό του Ατλαντικού τα συντρίμμια του Titan (βίντεο)

Τα συντρίμμια μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από ειδικούς.

Οι Αρχές ανέσυραν από τον πυθμένα του Ατλαντικού τα τεράστια συντρίμμια από το υποβρύχιο Titan μετά την ενδόρηξή του.

Τα τεράστια κομμάτια μετάλλου ξεφορτώθηκαν από το πλοίο Horizon Arctic στην προβλήτα της Καναδικής Ακτοφυλακής στο St John’s, Newfoundland, το πρωί της Τετάρτης.

