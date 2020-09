Ανατροπή από μελέτη του UCLA: O κορωνοϊός ενδεχομένως να εμφανίστηκε στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2019

Από τα τέλη του περασμένου έτους, νωρίτερα δηλαδή από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα, κυκλοφορούσε ο νέος κορωνοϊός στις ΗΠΑ, πιθανολογεί έκθεση μεγάλου αμερικανικού πανεπιστημίου.

Ερευνητές του πανεπιστημίου υποστηρίζουν στην έκθεσή τους ότι ο φονικός ιός υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον περασμένο Δεκέμβριο, περίπου ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τις 22 Δεκεμβρίου, παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στις επισκέψεις σε κλινικές και νοσοκομεία από ασθενείς που ανέφεραν αναπνευστικές ιώσεις.

Σύμφωνα με το CDC, ο πρώτος ασθενής με κορωνοϊό στις ΗΠΑ ήταν ένας άνδρας από την Ουάσινγκτον, ο οποίος είχε επισκεφτεί τη Γουχάν της Κίνας. Το πρώτο αυτό κρούσμα είχε αναφερθεί τον Ιανουάριο.

Ωστόσο η ερευνήτρια δρ. Τζόαν Έλμορ και οι συνάδελφοί της ανέτρεψαν σε σχεδόν 10 εκατομμύρια ιατρικά αρχεία από νοσοκομεία και κλινικές της περιοχής.

Η ερευνήτρια λέει ότι ξεκίνησε την έρευνα τον Μάρτιο όταν άρχισε να λαμβάνει μία σειρά από email από ανήσυχους ασθενείς της που την ρωτούσαν αν ο βήχας από τον οποίο υπέφεραν τον Ιανουάριο θα μπορούσε να ήταν σύμπτωμα της Covid-19.

«Ανακάλυψα ότι υπήρχε 50% αύξηση στο ποσοστό των ασθενών που διαμαρτύρονταν για βήχα. Στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι εκείνο το διάστημα κούραρα 1.000 ασθενείς περισσότερους από όσους βλέπω κατά μέσο όρο», εξήγησε η Έλμορ στο CNNi.

H δρ. Κλόντια Χόγιεν, εξειδικευμένη λοιμωξιολόγος σε ιατρικό κέντρο του Κλίβελαντ, η οποία δεν έλαβε μέρος στη μελέτη, θεωρεί πιθανό η Covid-19 να εμφανίστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα από όσο πιστευόταν.

Ωστόσο ο Κρίστιαν Άντερσεν, καθηγητής ανοσολογίας και μικροβιολογίας, διαφωνεί:

«Γνωρίζουμε από τα γενετικά δεδομένα του SARS-COV-2 ότι η πανδημία ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου/ αρχές Δεκεμβρίου στην Κίνα, οπότε δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ο ιός να εξαπλωνόταν ευρέως τον Δεκέμβριο του 2019. Από τα ίδια γενετικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι η γενική μετάδοση δεν ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν (περίπου) τον Φεβρουάριο του 2020».

«Η συγκεκριμένη έκθεση παίρνει λανθασμένα σήματα και οι νοσηλείες είναι πιο πιθανό να οφείλονται σε γρίπη ή άλλες αναπνευστικές ασθένειες», εκτιμά ο καθηγητής.

Με πληροφορίες από Study says Covid-19 may have arrived in US in December – earlier than thought, by Madeline Holcombe and Ray Sanchez, CNN