Ανησυχία Λευκωσίας για κατάσταση στην Ιερουσαλήμ

Ανησυχία για το κύμα βίας και τις προκλητικές ενέργειες στην Ιερουσαλήμ καθώς και για την αδιάκριτη ρίψη ρουκετών από τη Γάζα εκφράζει η Λευκωσία, παροτρύνοντας όπως υπάρξει συγκράτηση και άμεση αποκλιμάκωση.

Προσθέτει πως «είναι αναγκαίο να υπάρξει πλήρης σεβασμός στο στάτους κβο των Ιερών Τόπων, σύμφωνα με τον ειδικό ρόλο της Ιορδανίας».

Alarmed by the wave of violence & provocative actions in #Jerusalem as well as by the indiscriminate firing of rockets from Gaza. Urging for restraint & immediate de-escalation.

Imperative to fully respect the status quo of the Holy Sites in line with Jordan's special role.

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) April 6, 2023