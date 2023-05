Αντέχει η Άρσεναλ στην πίεση της Σίτι;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η 35η αγωνιστική στην Αγγλία συνεχίζεται με ματσάρες, με το σούπερ ντέρμπι ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Άρσεναλ να μαγνητίζει τα βλέμματα!

Βέβαια όλα τα λεφτά σήμερα είναι το Νιούκαστλ-Άρσεναλ. Θα αντέξει η Άρσεναλ στην κούρσα του τίτλου τώρα που την προσπέρασε η Μάντσεστερ Σίτι; Η Νιούκαστλ δεν είναι ο ιδανικότερος αντίπαλος που θα μπορούσε να της τύχει τώρα, αλλά το πρώτο δείγμα μετά τη βαριά ήττα από τη Σίτι ήταν ενθαρρυντικό για τους «κανονιέρηδες» που έριξαν «τριάρα» στην Τσέλσι. Βέβαια η φετινή Τσέλσι δεν είναι φόβητρο, αλλά το ηθικό των παικτών του Μικέλ Αρτέτα σίγουρα αναπτερώθηκε. Η Νιούκαστλ είναι κοντά στο να κάνει πραγματικότητα το όνειρο του Champions League. Κοντά, αλλά και… μακριά, αφού η έστω προβληματική φέτος Λίβερπουλ έχει πλησιάσει και απειλεί. Προς το παρόν η ομάδα του Έντιι Χάουι είναι στην τρίτη θέση, στο δίποντο από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο εξάποντο από τη Λίβερπουλ. Δύσκολα θα χάσει το εισιτήριο για το Champions League, αλλά και πάλι δεν μπορεί να επαναπαυτεί.

Η νίκη της Νιούκαστλ σήμερα έχει απόδοση 2.45, η ισοπαλία είναι στο 3.70 και η νίκη της Άρσεναλ δίνει 2.72 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Πάντως οι γηπεδούχοι στα πέντε τελευταία παιχνίδια με τους «κανονιέρηδες» έχουν μόνο μία νίκη. Αν κρίνουμε από τα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων θα πρέπει να περιμένουμε πολλά γκολ. Τα επτά τελευταία ματς της Άρσεναλ και τα έξι τελευταία ματς της Νιούκαστλ ήταν over 2.5 γκολ, όπως επίσης και τα πέντε τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια των Λονδρέζων! Σήμερα το over 2.5 γκολ δίνει 1.62 και το under 2.5 γκολ είναι στο 2.30.

Στα 12 τελευταία παιχνίδια της Άρσεναλ, όπως και στα έξι τελευταία ματς της Νιούκαστλ, μπήκε τουλάχιστον 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο σήμερα έχει απόδοση 1.34 και το under 0.5 γκολ δίνει 3.30 στον Stoiximan. Επίσης οι οχτώ τελευταίοι αγώνες της Άρσεναλ ήταν GG. Το GG στο σημερινό παιχνίδι θα το βρείτε στο 1.52 και το NG στο 2.42. Ενδιαφέρον έχει και αυτό το στοιχείο: στα 3 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι μη γηπεδούχο τη Νιούκαστλ υπήρχε τουλάχιστον 1 αποβολή. Το ενδεχόμενο να έχει και σήμερα κόκκινη κάρτα θα το βρείτε στον Stoiximan με απόδοση 5.30!

Ο Γουίλσον έχει σκοράρει στο 44% των φετινών αγώνων πρωταθλήματος της Νιούκαστλ. Σκόρερ της ομάδας επίσης στα τρία τελευταία παιχνίδια, φτάνει σε σούπερ κατάσταση στο ντέρμπι. Το ενδεχόμενο να σκοράρει και σήμερα δίνει 1.93, ενώ το ενδεχόμενο να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα δίνει 4.35 στον Stoiximan!

Στην Ιταλία η αγωνιστική των ντέρμπι συνεχίζεται σήμερα με μία ακόμη ματσάρα! Μετά τα Μίλαν-Λάτσιο και Ρόμα-Ίντερ χθες, έρχεται σήμερα το Αταλάντα-Γιουβέντους, κομβικό κι αυτή στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η Αταλάντα είναι σε ευρωπαϊκή τροχιά, αλλά η κατάσταση είναι πολύ ρευστή, μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να βρεθεί είτε στην τετράδα του Champions League είτε εκτός ευρωπαϊκής ζώνης. Η Γιουβέντους είναι στην τρίτη θέση και κοντά στη δεύτερη Λάτσιο, αλλά δεν γνωρίζει αν η προσωρινή επιστροφή των 15 βαθμών θα είναι μόνιμη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί ξανά ευρωπαϊκής τροχιάς.

Η νίκη της Αταλάντα έχει απόδοση 2.37, η ισοπαλία είναι στο 3.35 και η νίκη της Γιουβέντους δίνει 3.00 στον Stoiximan! Η «Κυρία» προέρχεται από νίκη επί της Λέτσε, αλλά είναι η μοναδική νίκη της εδώ και πέντε αγωνιστικές. Τα 4 τελευταία εκτός έδρας ματς της Γιουβέντους ήταν under 2.5 γκολ. Από την άλλη η Αταλάντα έχει τρεις σερί νίκες με over 2.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ σήμερα δίνει 2.10 και το under 2.5 γκολ είναι στο 1.75. Στα 4 τελευταία ματς η Αταλάντα σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο για την Αταλάντα δίνει 2.12 και για τη Γιουβέντους 2.32 στον Stoiximan! Η Αταλάντα σκόραρε και στα δύο ημίχρονα στα τρία τελευταία παιχνίδια. Το ενδεχόμενο να σκοράρει και σήμερα και στα δύο ημίχρονα θα το βρείτε με απόδοση 3.60, ενώ για τη Γιουβέντους η αντίστοιχη απόδοση είναι 4.25.

