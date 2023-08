Η απάντηση της Σομαλής σπρίντερ που έγινε viral για τον αργό τερματισμό της

Facebook Twitter E-mail 0

Η Σομαλή σπρίντερ Nasra Abubakar Ali, που έγινε viral για την κάκιστη επίδοσή της περνάει στην αντεπίθεση και απαντά σε όσους την έκριναν για τον αργό τερματισμό της.

Η ίδια η σπρίντερ είπε ότι επιλέχθηκε να αγωνιστεί από την πανεπιστημιακή της ένωση και υπέφερε από διάστρεμμα στο πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η σπρίντερ Nasra Abubakar Ali, αγωνιζόταν στα 100 μέτρα στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες στην Κίνα την Τετάρτη. Τον αγώνα κέρδισε η Gabriela Silva Mourão από τη Βραζιλία με χρόνο 11,58 δευτερόλεπτα ενώ η Σομαλή σπρίντερ έγινε αντικείμενο χλευασμού καθώς τερμάτισε τελευταία και με διαφορά 10 δευτερολέπτων από την πρώτη, με τον χρόνο της να είναι 21,81 δευτερόλεπτα.

Η ίδια ωστόσο υπερασπίστηκε την απόδοσή της σε μια συνέντευξη στο Facebook με τον δημοσιογράφο Munasar Mohamed, λέγοντας ότι τα σχόλια που δέχτηκε ήταν άδικα και ότι οι προσπάθειές της πρέπει να θεωρηθούν θαρραλέες.

«Δέχτηκα έντονη κριτική για την απόδοσή μου παρά το γεγονός ότι είχα τραυματιστεί… Έκανα μια προσπάθεια. Αν τα κατάφερνα, θα με επευφημούσαν» είπε.

Λόγω του αγώνα, η πρόεδρος της Σομαλικής Ομοσπονδίας Στίβου κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας και δυσφήμιση της Σομαλίας και καρατομήθηκε.

Η Ένωση Πανεπιστημίων της Σομαλίας από την άλλη δήλωσε ότι δεν είχε ορίσει κανέναν αθλητή για να αγωνιστεί στη διοργάνωση.

Στην επιστολή της Τετάρτης, το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού ανέφερε ότι από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε «εγγεγραμμένος αθλητικός σύλλογος πανεπιστημίων της Σομαλίας». Στην επιστολή προστίθεται ότι το υπουργείο σκοπεύει να «ασκήσει νομικές ενέργειες τόσο κατά της προέδρου της ομοσπονδίας στίβου της Σομαλίας όσο και κατά των ατόμων που ευθύνονται για την παραποίηση του Αθλητικού Συλλόγου Πανεπιστημίων της Σομαλίας».

Somali Athlete, Nasra Ali Bashir makes the news for her terrible performance in a 100m race at the World University Games in China.

Somalia's Sports Minister, Mohamed Barre has ordered an investigation into her background. pic.twitter.com/HZlUKQvjIJ

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 2, 2023