Απάντηση Τμ. Δασών σε εφημερίδα: Πιο οικονομικά και μεταφέρουν περισσότερο νερό τα KAMOV

Σε σχέση με το χθεσινό δημοσίευμα, ημερομηνίας 9/8/2022, της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ με τίτλο «Λάστιχο», οι προδιαγραφές ελικοπτέρων – Ήθελαν ιπτάμενα μέσα με δεξαμενή νερού και ενοικίασαν άλλα με κάδο, του κ. Μανώλη Καλατζή, το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει την εφημερίδα αναφέροντας πως όχι μόνο τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για τη μίσθωση των Καμόφ αλλά είναι και πιο οικονομικά αλλά και πιο αποδοτικά.

Συγκεκριμένα το Τμήμα αναφέρει:

Pρος αποκατάσταση της αλήθειας αλλά και για την ορθή ενημέρωση και εξαγωγή των ορθών συμπερασμάτων από το κοινό αλλά και τους αναγνώστες της εν λόγω εφημερίδας, σημειώνει τα ακόλουθα:

α) Έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες, σύμφωνα με τον Νόμο και Κανονισμούς περί Δημοσίων Συμβάσεων σε όλα τα στάδια (προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση) της Προσφοράς για την ενοικίαση δύο ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης για τα έτη 2022 και 2023 με δικαίωμα ανανέωσης για το έτος 2024 και το έτος 2025.

β) Ο τίτλος του άρθρου «Ήθελαν ιπτάμενα μέσα με δεξαμενή νερού και ενοικίασαν άλλα με κάδο» είναι παραπλανητικός, αφού στις σχετικές προδιαγραφές καθοριζόταν κάδος χωρητικότητας τουλάχιστον 3500 λίτρων νερού. Παρατίθεται αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα από το ANNEX ΙΙ: TERMS OF REFERENCE – TECHNICAL SPECIFICATIONS, σελ. 13, παρ. 5.1

“A suspended Bucket with a capacity of at least 3500 liters of water or an internal water tank/hopper of the same capacity”).

Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές των ελικοπτέρων τύπου KAMOV είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης πριν αυτά παραληφθούν και ότι αυτά είναι σε θέση να μεταφέρουν πέραν των 4000 λίτρων νερού.

γ) Σχετικά με την προσφερόμενη τιμή, για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά στο άρθρο, αναφέρεται ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) ενημέρωσε εγγράφως το Τμήμα Δασών ότι στην αγορά υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία η οποία διαθέτει προς μίσθωση ελικόπτερα αεροπυρόσβεσης τύπου Super Puma, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 2500 λίτρα νερού με κάδο. Παρατίθενται πιο κάτω για σκοπούς σύγκρισης οι προσφερόμενες τιμές:

Weekly standing fee €106.750,00

Hourly Rate € 4.185,00

Το συμπέρασμα από τη σύγκριση είναι ότι τα προσφάτως μισθωμένα ελικόπτερα τύπου KAMOV από το Τμήμα Δασών όχι μόνο μεταφέρουν περισσότερο νερό, 4000 αντί 2500 λίτρα, είναι και κατά 35% φθηνότερα.

Καταδεικνύεται λοιπόν με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι στη δεδομένη χρονική περίοδο, δηλαδή σήμερα, αυτές είναι οι τιμές της αγοράς. Η προσφερθείσα τιμή ήταν το αποτέλεσμα τριών διαγωνισμών και δεν μπορούσαν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά.