Απαντούν στον Πρίγκιπα Χάρι οι Ταλιμπάν: «Οι άνθρωποι που σκότωσες δεν ήταν απλά πιόνια σκακιού αλλά οικογενειάρχες»

Την αντίδραση της ηγεσίας των Ταλιμπάν προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του πρίγκιπα Χάρι ο οποίος μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του «Spare» περιγράφει ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στο Αφγανιστάν σκότωσε 25 μαχητές της οργάνωσης.

Όπως σημειώνει μέσω του Twitter ο Anas Ηaqqani, οι άνθρωποι που σκότωσε ο πρίγκιπας Χάρι δεν ήταν απλά πιόνια σκακιού, αλλά οικογενειάρχες που περίμεναν να τελειώσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. «Κ. Χάρι, αυτοί οι άνθρωποι που σκότωσες δεν είναι απλά πιόνια σκακιού, αλλά ήταν άνθρωποι και είχαν οικογένειες που περίμεναν να γυρίσουν πίσω από τον πόλεμο», ανέφερε αρχικά.

«Μεταξύ των ανθρώπων που δολοφόνησαν Αφγανούς, λίγοι είναι αυτοί που έχουν παραδεχθεί τα εγκλήματα πολέμου τους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο δούκας του Σάσσεξ αναφερόμενος στους Ταλιμπάν γράφει ότι «δεν τους θεωρούσε ανθρώπους αλλά πιόνια σκακιού που κατάφερνε να εξολοθρεύσει από τη σκακιέρα». Αυτή είναι η πρώτη φορά κατά την οποία ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ’ μιλάει ανοιχτά για τον αριθμό των Ταλιμπάν που σκότωσε, όσο υπηρετούσε στην εμπόλεμη ζώνη του Αφγανιστάν.

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023