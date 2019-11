Για δυσφήμιση κάνουν λόγο οι δικηγόροι του Jho Low

Μετά την ταινία “The Laundromat” που περιγράφει τη βιομηχανία «χρυσών διαβατηρίων» που έστησαν οι κυβερνώντες και προφανώς αναφέρεται στο γνωστό σκάνδαλο που πριν από μερικές βδομάδες έπαιξε και στην Κύπρο με την αποκάλυψη της εμπλοκής του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, τώρα γίνεται ταινία και για το σκάνδαλο με τον Μαλαισιανό φυγόδικο Jho Low, o οποίος πολιτογραφήθηκε στην Κύπρο, μετά και από παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε.

Περιγράφει το σκάνδαλο λεηλασίας του Ταμείου Επενδύσεων στη Μαλαισία

Η νέα ταινία με τίτλο “The Kleptocrats” (Οι «Κλεφτοκράτες») προκύπτει από έρευνα των The New York Times, Wall Street Journal και Hollywood Reporter που περιγράφουν το σκάνδαλο της λεηλασίας 3,5 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Επενδύσεων στη Μαλαισία. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας, τα τρία ΜΜΕ «ανακαλύπτουν τα βρόμικα χρήματα, μέσω των διαπραγματεύσεων για ακίνητα και της κινηματογραφικής χρηματοδότησης, όπως το The Wolf of Wall Street, πίσω στα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησης της Μαλαισίας».

Σχολιάζεται ότι κάποιες φορές ο κινηματογράφος μπορεί να αποτυπώσει με απίστευτο τρόπο μια αληθινή ιστορία στην οθόνη, αλλά το “The Kleptocrats” πάει ένα βήμα παραπέρα αφού ξεδιπλώνει μια ιστορία, καθιστώντας την παρασκηνιακή δράση τόσο επιτακτική όσο η κύρια ιστορία.

Το συγκεκριμένο σκάνδαλο χαρακτηρίζεται ως «η μεγαλύτερη ληστεία στον κόσμο, που περιλαμβάνει τη διαφθορά του κράτους στο υψηλότερο επίπεδο, την κατάχρηση εξουσίας και τη διεθνή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

«Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει τα πάντα», σχολιάζεται ενώ αναφέρεται ότι η υπεξαίρεση που αποτελεί κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ συνδέθηκε άμεσα με τον Πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Najib Razak, καθώς και με μερικούς από τους συνεργάτες του, «συμπεριλαμβανομένου ενός μυστηριώδους, φιλόδοξου χαρακτήρα με το όνομα Jho Low», όπως σημειώνεται.

Συμπληρώνεται ότι ο ίδιος ο Jho Low ήταν επίσης συνδεδεμένος με εταιρεία παραγωγής ταινιών, τη Red Granite Pictures που είχε αρχίσει να «βάζει χρήμα» στο Χόλιγουντ.

Σημειώνεται ότι οι δημοσιογράφοι των New York Times, της Wall Street Journal και δημοσιογράφος του Χόλιγουντ εντοπίζουν τη διαδρομή και ξεδιπλώνουν το σχέδιο, στο οποίο «εμπλέκονται το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός και ο κύκλος του, τα περιουσιακά στοιχεία που παγώνουν, κεφάλαια κατάσχονται, ενώ ο λαός της Μαλαισίας παλεύει».

Δικηγόροι έστειλαν για λογαριασμό του φυγόδικου επιχειρηματία Jho Taek Low επιστολές σε διάφορες εταιρείες διανομής και πλατφόρμες που προωθούν την ταινία “The Kleptocrats” (Οι «Κλεφτοκράτες») ζητώντας να αφαιρεθεί από τους καταλόγους τους.

Η δικηγορική εταιρεία Schillings, με έδρα το Λονδίνο, κατήγγειλε ότι η ταινία “The Kleptocrats” δυσφημίζει τον Jho Low, επειδή υποστηρίζει ότι είναι η κεντρική φιγούρα του σκανδάλου.

Υποστηρίζουν επίσης ότι η παραγωγή παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα στη χρήση του βίντεο και είναι δυνητικά επιβλαβής για τις υπό εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες.

Άννα Μισιαούλη