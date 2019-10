Το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την Δόξα Κατωκοπιάς σήμερα στις 18:30 για το κυπριακό Πρωτάθλημα και η Stoiximan είναι πάντα εκεί με τα αμέτρητα ειδικά στοιχήματα που προσφέρει στους παίκτες της.

Η νίκη του ΑΠΟΕΛ δίνει απόδοση 1.09, η ισοπαλία δίνει 10.00 και η νίκη της Δόξας Κατωκοπιάς δίνει απόδοση 18.50. Το Over 3.5 γκολ δίνει 1.87, το Under 3.5 γκολ δίνει 1.87, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 2.35 και το No Goal δίνει 1.55. Το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτο το ΑΠΟΕΛ δίνει απόδοση 1.14, να σκοράρει πρώτη η Δόξα Κατωκοπιάς προσφέρεται με απόδοση 5.50 και η περίπτωση να μην σκοράρει καμιά ομάδα δίνει 12.50. Η πιθανότητα να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο το ΑΠΟΕΛ δίνει απόδοση 1.40 και το ενδεχόμενο να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός Άχνας δίνει 27.50.

Αναφορικά με τους παίκτες, η περίπτωση να σκοράρει πρώτος είτε ο Bezjak, είτε ο Hallenius δίνει απόδοση 3.00 και ακολουθεί ο Πάβλοβιτς με απόδοση 3.75. Από την άλλη, το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτος είτε ο Carlao, είτε ο Lima για την ομάδα της Κατωκοπιάς δίνει απόδοση 8.00.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για την αναμέτρηση εδώ.

Ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται τον Απόλλων Λεμεσού, απόψε στις 20:00. Η νίκη του Εθνικού Άχνας δίνει απόδοση 6.50, η ισοπαλία δίνει 4.75 και η νίκη του Απόλλων Λεμεσού δίνει 1.42. Το Over 3.5 γκολ δίνει 2.12, το Under 3.5 γκολ δίνει 1.67, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 1.62 και το No Goal δίνει 2.22. Το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτος ο Εθνικός Άχνας δίνει απόδοση 3.10, να σκοράρει πρώτος ο Απόλλων Λεμεσού δίνει απόδοση 1.40 και η περίπτωση να μην σκοράρει καμιά ομάδα δίνει 11.00. Η πιθανότητα να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός Άχνας δίνει απόδοση 10.00 και το ενδεχόμενο να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο ο Απόλλων Λεμεσού δίνει 2.02.

Όσον αφορά τους παίκτες, η περίπτωση να σκοράρει πρώτος είτε ο Kostovski, είτε ο Markovskyi δίνει απόδοση 8.00 και ακολουθεί ο Ilia με απόδοση 10.00. Από την πλευρά της ομάδας της Λεμεσού, η πιθανότητα να σκοράρει πρώτος έιτε ο Pereyra, είτε ο Σελάγια δίνει απόδοση 3.00 και ακολουθεί ο Carr με απόδοση 3.75.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για την αναμέτρηση εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

