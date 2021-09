Αποκαλυπτικές σκηνές από το σεισμό στο Μεξικό: Η στιγμή που ο ουρανός αλλάζει χρώμα (Βίντεος)

Το Μεξικό χτυπήθηκε από ισχυρό σεισμό την Τρίτη, αφήνοντας τους ντόπιους έκπληκτους από τις περίεργες σκηνές που ακολούθησαν.

Μετά την δόνηση των 7 ρίχτερ, ένα σπάνιο φυσικό φως φώτισε επανειλημμένα τον ουρανό.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν βίντεο από τις πρωτόγνωρες σκηνές και το hashtag #Apocalipsis (σ.σ. η ισπανική λέξη για την Αποκάλυψη) έγινε γρήγορα τάση στο twitter.

Υπερφυσικές λάμψεις χρώματος μπλε, λευκού και ροζ έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό αμέσως μόλις το έδαφος άρχισε να σείεται, πανικοβάλλοντας τους κατοίκους.

This is how #earthquakes look in the sky from an 11th floor ⚡

What you hear is the building crashing against the one next to it 🤯#earthquakeinthesky #Mexico #surreal pic.twitter.com/XNJESUdOew

— elian huesca 🌋⚡ (@elianhuesca) September 8, 2021