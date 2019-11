Την εβδομάδα, από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, μέχρι και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου, έγινε στις εγκαταστάσεις της Masters Tennis Academy στον Στρόβολο, το «Hellenic Bank Masters Tennis Academy» με διοργανώτρια την ομώνυμη Ακαδημία στη Λευκωσία.

Το πρωτάθλημα της ITF ήταν κατηγορίας 3, για ηλικίες 18 χρονών και κάτω για αγόρια και κορίτσια. Είναι το πιο σημαντικό Τουρνουά που έγινε φέτος στην Κύπρο. Συμμετείχαν 120 αθλητές αντισφαιριστές (60 αγόρια και 60 κορίτσια) από 30 χώρες!

Από τους ξένους αντισφαιριστές, οι πιο γνωστοί από όσους συμμετείχαν είναι οι Βρετανοί Χάρι Γουέντελκεν και Τόμπι Σάμουελ και από τα κορίτσια η Πολωνή Βερόνικα Μπάζακ (Νο71 στον κόσμο), η Ιταλίδα Σάρα Ζιοντάτο (Νο92).

Πολύ ψηλό το επίπεδο

Ήταν το ψηλό το επίπεδο και ο ανταγωνισμός που δυστυχώς οι Κύπριοι αντισφαιριστές και αντισφαιρίστριες, (Στέφανος Σάββα, Κωνσταντίνος Κοσιή, Φώτος Φωτιάδη, Σέργιος Κύζα, Ματίας Μάτιτς, Παύλο Παρσών, Στυλιανός Χριστοδούλου, Φλωρεντία Χατζηγεωργίου, Κλειώ Μαρία Ιωάννου και Μαρία Κωνσταντίνου), αποκλείστηκαν από τον Α’ γύρο. Αποκόμισαν όμως σημαντικές εμπειρίες.

Το Τουρνουά ITF Hellenic Bank Masters Tennis Academy, ξεκίνησε το διήμερο 10 – 11 Νοεμβρίου με τους προκριματικούς, και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου άρχισαν οι αγώνες για το κυρίως ταμπλό. Την Τρίτη και την Τετάρτη (12 και 13 /11) οι αγώνες άρχιζαν στις 9:00 το πρωί και οι τελευταίοι τέλειωναν κοντά στα μεσάνυχτα.

Το διεθνές πρωτάθλημα της ITF (κατηγορία 3) που διιοργάνωσε η Hellenic Bank Masters Tennis Academy, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου. Με το πρωτάθλημα αυτό, έκλεισε ο κύκλος των διεθνών πρωταθλημάτων που διοργανώθηκαν φέτος στην Κύπρο, τόσο στο πλαίσιο της Tennis Europe, όσο και σε αυτό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ITF.

Από Ελλαδικής πλευράς, ξεχώρισε η κατάκτηση του Μονού Κοριτσιών από την ανερχόμενη Μικαέλα Λάκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τεσσάρων τελικών:

BS Μάικλ Εάλα (Phi) Vs Ίλβα Σνιτάρι (Mda) 2-1 (6-4, 5-7, 6-2)

GS Μικαέλα Λάκη (Gre) Vs Ιβόνα Ζούφοβα (Svk) 2-1 (2-6, 6-3, 7-5)

BD Αμάρ Ελαμίν (Irl) /Λόπεζ (Swi) Vs Ντανιέλ Ρινκόν (Esp) / Ίλια Σαράφιν (Ukr) 2-0 (6-1, 6-3)

GD Ροζαλία Γκρουτσζίνσκα (Pol) / Εύα Προκοπένκο (Ukr) Vs Καρολίνα Κοζάκοβα (Swi) / Τζούλη Σαπλ (Swi) 2-1 (5-7, 6-2, [10-6]).

Στους τελικούς παραβρέθηκαν και απένειμαν τα κύπελλα στους νικητές, ο Πρόεδρος της ΟΑΚ Νώντας Μεταξάς, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΟΑΚ Φίλιος Χριστοδούλου, και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Χορηγοί του πρωταθλήματος ήταν η Ελληνική Τράπεζα, Evian, Χαραλαμπίδης Κρίστης, McDonalds, Καθημερινή και Head.

Είναι πολλά και σημαντικά τα οφέλη

Ο διευθυντής της Masters Tennis Academy Γιάννος Χατζηγεωργίου, ήταν ο Tournament Director του Πρωταθλήματος ITF Hellenic Bank Masters Tennis Academy. Μας μίλησε για τις εντυπώσεις του από την διοργάνωση:

«Όπως το αναμέναμε, το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Κύλησαν όλα ομαλά. Την Παρασκευή (15/11), μετά τις πρωινές βροχές, στεγνώσαμε τα γήπεδα σε ελάχιστο χρόνο και οι αγώνες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Οι αντισφαιριστές, οι αντισφαιρίστριες και οι προπονητές – συνοδοί τους, έμειναν κατενθουσιασμένοι από την διοργάνωση και το επίπεδο του Τουρνουά καθώς επίσης και από τις εγκαταστάσεις της Masters Tennis Academy. Είναι πολλά και σημαντικά τα οφέλη της Κυπριακής Αντισφαίρισης με την διεξαγωγή τόσων μεγάλων διοργανώσεων».