Η Αριστερά προτείνει γυναίκες που αγωνίζονται για δωρεάν, ασφαλή και νόµιµη άµβλωση για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2023

«Η Justyna Wydrzyńska (Πολωνία), η Morena Herrena (Ελ Σαλβαδόρ) και η Colleen McNicholas (ΗΠΑ) εκπροσωπούν όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για καθολική πρόσβαση σε δωρεάν, νόµιµες και ασφαλείς αµβλώσεις. Γιατί δεν µπορούµε να επιτρέψουµε στην πατριαρχία, το µισογυνισµό και τις συντηρητικές ελίτ να αποφασίζουν για το σώµα και τη ζωή των γυναικών. Επειδή δεν µπορούµε και δεν θα µείνουµε σιωπηλοί όταν παραβιάζονται τα δικαιώµατα των γυναικών στη σωµατική αυτονοµία».

Αυτή ήταν η δήλωση του ευρωβουλευτή Miguel Urban Crespo (Anticapitalistas, Ισπανία), µέλους της οµάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το βραβείο Ζαχάρωφ 2023.

Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε την πρότασή της για το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης: γυναίκες που αγωνίζονται για µια ελεύθερη, ασφαλή και νόµιµη άµβλωση -Justyna Wydrzyńska (Πολωνία) Morena Herrera (Ελ Σαλβαδόρ) και Colleen McNicholas (ΗΠΑ).

Η πρόσβαση στην ελεύθερη, ασφαλή και νόµιµη άµβλωση αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα. Ωστόσο δεν προστατεύεται το ίδιο σε όλο τον κόσµο. Αν και η πλήρης απαγόρευση παραµένει η εξαίρεση, πολλά κράτη περιορίζουν την άµβλωση µόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή τη ζωή της εγκύου.

Σύµφωνα µε το Κέντρο για τα αναπαραγωγικά δικαιώµατα, σε παγκόσµιο επίπεδο, τουλάχιστον 111 εκατοµµύρια γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία δεν έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν για την εγκυµοσύνη τους. Περίπου το 40% του συνόλου των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας ζουν σε χώρες όπου η άµβλωση περιορίζεται έντονα. Αυτό αντιστοιχεί σε 753 εκατοµµύρια γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.

Την τελευταία δεκαετία έχουµε δει σηµαντικές εξελίξεις για την επίτευξη ελεύθερων, ασφαλών και νόµιµων αµβλώσεων. Οι νίκες των γυναικών στην Κολοµβία και την Αργεντινή αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για το παγκόσµιο φεµινιστικό κίνηµα. Ωστόσο γίναµε επίσης µάρτυρες σηµαντικών πισωγυρισµάτων. Η Πολωνία και οι ΗΠΑ είναι µόνο δύο παραδείγµατα αυτής της οπισθοδρόµησης.

Ο εξαναγκασµός µιας γυναίκας να συνεχίσει την εγκυµοσύνη της ή να αναζητήσει µια µη ασφαλή µέθοδο άµβλωσης συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της και είναι µια µορφή έµφυλης βιας. Το δικαίωµα στην άµβλωση δέχεται επιθέσεις, αλλά ο οργανωµένος αγώνας των γυναικών παραµένει δυνατός και ζωντανός.

Οι υποψηφιότητες

Justyna Wydrzyńska (Πολωνία) – ακτιβίστρια για το δικαίωµα στην άµβλωση

Η Justyna Wydrzyńska, υπερασπίστρια των δικαιωµάτων των γυναικών και µέλος της οµάδας Abortion Dream Team, καταδικάστηκε σε οκτώ µήνες κοινωνικής εργασίας επειδή βοήθησε µια γυναίκα που είχε ανάγκη να κάνει έκτρωση στην Πολωνία. Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση στην Ευρώπη όπου µια υπερασπίστρια των δικαιωµάτων της άµβλωσης καταδικάστηκε επειδή βοήθησε κάποια να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες άµβλωσης. Η καταδίκη της Justyna δηµιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούµενο στην ΕΕ και όχι µόνο.

Morena Herrera (Ελ Σαλβαδόρ) – φεµινίστρια και κοινωνική ακτιβίστρια για την ασφαλή και νόµιµη άµβλωση

Η Morena Herrera είναι Σαλβαδοριανή φεµινίστρια και κοινωνική ακτιβίστρια που υπερασπίζεται την ασφαλή και νόµιµη πρόσβαση στην άµβλωση στο Ελ Σαλβαδόρ. Το 2009 άρχισε να εργάζεται µε την οµάδα Citizen Group για την αποποινικοποίηση των αµβλώσεων, της οποίας τώρα είναι επικεφαλής. Στο Ελ Σαλβαδόρ η άµβλωση είναι πλήρως ποινικοποιηµένη για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και µπορεί να τιµωρηθεί µε φυλάκιση έως και 8 έτη. Οι γυναίκες µπορούν επίσης να κατηγορηθούν για διακεκριµένες µορφές ανθρωποκτονίας, η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης 30 έως 50 έτη.

∆ρ Colleen McNicholas (ΗΠΑ) – γιατρός αµβλώσεων

Η Dr. McNicholas διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εµπειρίας ως µαιευτήρας-γυναικολόγος µε ισχυρό ιστορικό υψηλής ποιότητας φροντίδας ασθενών και αποτελεσµατικής υπεράσπισης της αναπαραγωγικής υγείας. Είναι τώρα η πρώτη επικεφαλής ιατρός στην Planned Parenthood of the St. Louis Region and Southwest Missouri. Είναι µέλος της Gold Humanism Honor Society και έχει αναγνωριστεί από διάφορους οργανισµούς για την ηγεσία, την υπεράσπιση και το έργο της για την επέκταση των κλινικών υπηρεσιών. Εκατοµµύρια γυναίκες και κορίτσια στις Ηνωµένες Πολιτείες βιώνουν ανησυχητικά τον περιορισµό στην πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονοµική περίθαλψη, µετά την απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε το συνταγµατικό δικαίωµα στην άµβλωση τον Ιούνιο του 2022. Είκοσι δύο πολιτείες απαγορεύουν πλέον τις αµβλώσεις ή περιορίζουν τη διαδικασία πιο νωρίς απ’ ό,τι η υπόθεση Roe v. Wade.

Στην Κύπρο

Το ΑΚΕΛ και η ΠΟΓΟ προσεγγίζουν το ζήτηµα των αµβλώσεων µε στόχο να υπάρχει µια συνεχής µείωση των ανεπιθύµητων εγκυµοσύνων. Πρέπει όµως να ξεκαθαρίσουµε ότι για εµάς είναι ο οικογενειακός προγραµµατισµός και η αντισύλληψη, όχι η άµβλωση, το ιδανικό µέσο άσκησης του δικαιώµατος της γυναίκας στην επιλογή τού αν και πότε θα γίνουν µητέρες.

Η απαγόρευση των αµβλώσεων δεν οδηγεί σε εξάλειψή τους. Οδηγεί σε αµβλώσεις που διενεργούνται χωρίς τις απαραίτητες υγειονοµικές εγγυήσεις και προδιαγραφές ασφάλειας. Επιπρόσθετα, δηµιουργεί συνθήκες ανισότητας, αφού οι γυναίκες που έχουν την οικονοµική δυνατότητα µπορούν να προσφύγουν και σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τοµέα. Το δικαίωµα της γυναίκας να αποφασίζει αν και πότε θα κάνει παιδιά είναι µέρος των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωµάτων των γυναικών και θεµελιώδες για την ισότητα των φύλων.