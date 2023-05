Η Άρσεναλ και η χαμένη κορυφή

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι πάντα ελκύει το ενδιαφέρον, αλλά απόψε ακόμη περισσότερο. Οι «κανονιέρηδες» που οδηγούσαν την κούρσα του πρωταθλήματος εδώ και μήνες έπεσαν από την κορυφή μετά την κυριακάτικη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι και χρειάζεται το τρίποντο για να επανακτήσει τα πρωτεία.

Και πάλι βέβαια θα έχει ντεσαβαντάζ από τη Σίτι, από την άποψη ότι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θα έχει δύο ματς λιγότερα. Σε κάθε περίπτωση η αποψινή μονομαχία είναι καθοριστική για την Άρσεναλ, τη στιγμή που η Τσέλσι δεν προλαβαίνει πλέον το τρένο της Ευρώπης και έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό της νέας σεζόν. Η πρόσληψη προπονητή αποτελεί την προτεραιότητά της και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο ο βασικός της στόχος. Η νίκη της Άρσεναλ δίνει 1.60, η ισοπαλία είναι στο 4.62 και η νίκη της Τσέλσι έχει απόδοση 6.30. Μπορεί να δείξει αντίδραση η Τσέλσι μετά τις πέντε σερί ήττες της; Ένα σημαντικό στοιχείο ενόψει του ντέρμπι είναι ότι στα πέντε από τα δέκα τελευταία παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων δόθηκε πέναλτι. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί κι απόψε πέναλτι θα το βρείτε στο 3.30.

Τα έξι τελευταία ματς της Άρσεναλ είναι over 2.5 γκολ, ενώ όλες οι εντός έδρας νίκες της φέτος έχουν έρθει με over 2.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ απόψε δίνει 1.75 και το under 2.5 γκολ είναι στο 2.10. Στα 11 τελευταία παιχνίδια της Άρσεναλ μπήκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο έχει απόδοση 1.37 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο είναι στο 3.10. Τα επτά τελευταία ματς της Άρσεναλ είναι GG, επιλογή που απόψε θα βρείτε στο 1.80, με το NG στο 1.93.

Μεγάλο παιχνίδι και στην Ισπανία, όπου η Ρεάλ Σοσιεδάδ φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξαναβρίσκει τα πατήματά της στην τελική ευθεία η Σοσιεδάδ, η οποία πέρασε με «διπλό» από την Παμπλόνα στο βάσκικο ντέρμπι με την Οσασούνα και διατηρεί το σημαντικό προβάδισμα που έχει για την τετράδα του Τσάμπιονς Λιγκ, με ένα επτάποντο στα τρία τελευταία ματς. Υποδέχεται τη Ρεάλ πριν οι Μαδριλένοι παίξουν στον τελικό Κυπέλλου και ελπίζει να έχουν εκεί το μυαλό. Ακολουθεί μετά το Κύπελλο και ο πρώτος ημιτελικός του Τσάμπιονς Λιγκ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Δεν ξέρουμε πού θα έχουν το μυαλό τους οι παίκτες της Ρεάλ, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Κάρλο Αντσελότι θα προφυλάξει βασικούς απόψε ενόψει αυτών των δύο αγώνων…

Η νίκη της Σοσιεδάδ απόψε δίνει 2.84, η ισοπαλία είναι στο 3.56 και η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο 2.72. Πάντως οι Βάσκοι δεν έχουν κερδίσει στα έξι τελευταία ματς με τη Ρεάλ… Από την άλλη είναι αήττητοι στα εντός έδρας παιχνίδια που προηγήθηκαν. Η Σοσιεδάδ έχει δέκα under 2.5 γκολ στα 11 τελευταία παιχνίδια και οχτώ ΝG στα δέκα τελευταία παιχνίδια. Η Ρεάλ έχει έξι over 2.5 γκολ στα οχτώ τελευταία ματς, τα πέντε ματς μάλιστα ήταν over 3.5 γκολ. Το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.93, το over 3.5 γκολ είναι στο 3.25 και το under 2.5 γκολ στο 1.87, ενώ το GG δίνει 1.70 και το NG είναι στο 2.07. Στα τρία τελευταία ματς η Ρεάλ σκόραρε και στα δύο ημίχρονα, ποντάρισμα που στο αποψινό παιχνίδι μπορείτε να βρείτε με απόδοση 3.60!

