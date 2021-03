ART Telepaths – Μια μπάντα που παίζει για όσους κρατούν ζωντανά τη ψυχή και τα όνειρα τους…

Οι ART Telepaths δημιουργήθηκαν αρχικά το 2012 σαν Studio Project Act από τον πρώην ιδρυτικό μέλος των Magic de Spell , Γιώργο Σκαρλάτο. Είναι ένα τρίο, το οποίο αποτελούν μουσικοί με μεγάλη ιστορία στο χώρο του ελληνικού ροκ, πανκ κ.λπ. Εκτός από το Γιώργο Σκαρλάτο μπάσο, φωνή, έχουμε τον Στάθη Παπανδρέου (ex ΑΔΙΕΞΟΔΟ & Split Image) – τύμπανα και Ηλία Ράπτη (Scoria – Haunted Mirror) – κιθάρα.

Το 2013 κυκλοφόρησαν ένα 10-ιντσο EP βινύλιο με τίτλο “Heaven Up There ! …Red Carpets Down Here…” Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2011, ο Γιώργος, καθώς έψαχνε να βρει το κομμάτι Crime για τη συλλογή της Geheimnis Records,”Magic de Spell-Nightmare/30th anniversary edition”, ακούγοντας μια παλιά κασέτα όπου ήταν ηχογραφημένη η συναυλία των Magic de Spell στο Sporting με τους Fall(1982), ανακάλυψε στην πίσω πλευρά της 4 τραγούδια,πρόχειρα ηχογραφημέναμε μια ακουστική κιθάρα. Το ένα ήταν το Chains Of Love που βρήκε αργότερα το δρόμο του στο LP Kiss The Mirror. Τα άλλα τρία (Drag You Down, Lies, Tue Ma Cervelle) έμειναν ξεχασμένα σ’ ένα συρτάρι, στην πίσω όψη μιας κασέτας. Τα 3 αυτά τραγούδια, όπως και ένα άλλο(μη ηχογραφημένο, αλλά καλά φυλαγμένο στο μυαλό του Γιώργου Σκαρλάτου, το Heaven Up There) έμειναν έξω από το τότε υλικό. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και φθινοπώρου του 2012, ο Γιώργος Σκαρλάτος υλοποιώντας το project Art Telepaths, κατάφερε να φέρει σε πέρας μια μεγάλη προσπάθεια:συγκέντρωσε διάφορους φίλους και συνεργάτες που συνυπήρξαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80,ανθρώπουςπου συνεργάστηκαν στο “χτίσιμο” του ήχου των τότε Magic de Spell και άλλους που μοιράστηκαν τα ίδια προβάδικα, όνειρα, ελπίδες…

Μουσικά επεξεργάζονται μελωδίες και ρυθμούς dark alternative post-punk με συμπαγή και εκρηκτικό ήχο, παίρνοντας σαφή θέση και στάση στην κοινωνική κατάσταση των καιρών. Η θεματολογία τους έχει επίκεντρο τον Άνθρωπο, με κατανόηση της υπαρξιακής και συνειδησιακής του κατάστασης. Στα τραγούδια τους προβάλλουν την εκμετάλλευση και την εξαπάτηση του ατόμου, μέσα από τον πόλεμο, την βία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την απαξίωση, αλλά και την εργαλειοποίησή του από τις δράσεις των συστημάτων εξουσίας. Νιώθουν δίπλα σ’ αυτούς που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου.

Το 2019 έκαναν τα πρώτα live παίζοντας με μερικές από τις καλύτερες μπάντες της ελληνικής ροκ σκηνής, ενώ παράλληλα συμμετείχαν και στο πάρτυ των 40 χρόνων των Magic de Spell.

Το 2020, παρά ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος χρόνος, κυκλοφορούν το “FREAK-ΟΝΕΙΡΑ”, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να επιβιώσει ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς. Το EP περιέχει τέσσερα τραγούδια: το ομώνυμο «Freak-όνειρα», το «Θυμάμαι (με σύνορα δεν θέλω να ζω)», το «Μείνε μακριά» (σε στίχους της ποιήτριας Ντέπης Χατζηκαμπάνη) και μια post punk διασκευή στην αυτοβιογραφική «Σχιζοφρενοβλαβίωση» του Νικόλα Άσιμου. Οι τέσσερις ηχογραφήσεις του EP κινούνται σε alternative post punk με ελληνικό στίχο, που όχι απλά δένει με τις συνθέσεις, αλλά τις κάνει και πιο αιχμηρές.

Η διασκευή του τραγουδιού του Νικόλα Άσιμου, έχει ήδη κυκλοφορήσει σαν video clip στις 26 Μαρτίου 2020 και είναι ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας των ART Telepaths με τον ξεχωριστό σκηνοθέτη Ηλία Μωραΐτη.

Οι ART Telepaths πιστεύουν ότι το τραγούδι του Άσιμου είναι πλέον διαχρονικό και περιγράφει την σχιζοφρενοβλαβίωση στην οποία τα συστημικά μέσα φέρνουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Αυτό δηλαδή ακριβώς που ζούμε και τώρα.

Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε μια μπάντα που μέσα από τους εκρηκτικούς ήχους της μουσικής της, παίζει για αυτούς που κρατάνε ζωντανά τη ψυχή και τα όνειρα τους, μέσα σε αυτήν την εποχή.