Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως ο ιδρυτής των WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος εκδιώχθηκε βιαίως από την πρεσβεία του Ισημερινού και συνελήφθη, είναι αντιμέτωπος με έκδοση στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η βρετανική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για την υπόθεση, αναφέρει πως ο 47χρονος Αυστραλός συνελήφθη εκ μέρους των αμερικάνικων Αρχών αναφορικά με ένταλμα έκδοσης του στις ΗΠΑ το οποίο εκκρεμεί. Όπως σημειώνεται θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως αποσύρει την προστασία στον Ασάνζ έπειτα από αρκετά χρόνια παραμονής του στην πρεσβεία της χώρας στο Λονδίνο.

«Ο Ισημερινός απέσυρε το άσυλο στον Τζούλιαν Ασάνζ ύστερα από τις συνεχείς παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων και καθημερινών πρωτοκόλλων», έγραψε ο πρόεδρος του Ισημερινού, Λένιν Μορένο στο Twitter.

Η βρετανική αστυνομία γνωστοποίησε ότι εκλήθη στον χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού για να συλλάβει τον Ασάνζ, αφού η κυβέρνηση της χώρας αφαίρεσε την ασυλία του.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, ηλικίας 47 ετών, συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, από υπαλλήλους της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στην πρεσβεία του Ισημερινού, έπειτα από την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε στις 29 Ιουνίου του 2012», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Scotland Yard.

Julian Assange has been arrested by officers from the Metropolitan Police Service https://t.co/yhOIPbmMo2 pic.twitter.com/dUrDp228In



Όπως προστίθεται, μάλιστα, ο ίδιος τελεί υπό κράτηση στον αστυνομικό σταθμό του κεντρικού Λονδίνου, «όπου και θα παραμείνει έως ότου παρουσιαστεί στο δικαστήριο, το συντομότερο δυνατό».

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε το καθήκον εκτέλεσης του εντάλματος, καθώς προσκλήθηκε στην πρεσβεία από τον Πρέσβη του Ισημερινού, έπειτα από την άρση του καθεστώτος ασύλου», κατέληξε η βρετανική αστυνομία.



Ο Βρετανός υπουργός Εσωτερικών, Σατζίντ Τζαβίντ, σημείωσε πως «σχεδόν επτά χρόνια μετά την είσοδο του στην πρεσβεία του Ισημερινού, μπορώ να επιβεβαιώσω πως ο Ασάνζ είναι πλέον υπό κράτηση και αντιμέτωπος, δικαίως, με τη δικαιοσύνη στην Μεγάλη Βρετανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ισημερινό για τη συνεργασία του και την Μητροπολιτική Αστυνομία για τον επαγγελματισμό της. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο».

Ο Αυστραλός είχε λάβει άσυλο από τον Ισημερινό το 2012, όταν και ήταν αντιμέτωπος με την πιθανότητα έκδοσης στη Σουηδία, όπου κατηγορούνταν για βιασμό. Η υπόθεση έχει έκτοτε μπει στο αρχείο, αλλά ο Ασάνζ φοβόταν την έκδοσή του στις ΗΠΑ λόγω των αποκαλύψεων των WikiLeaks.

Ο ίδιος έχει τονίσει επανειλημμένως πως δεν έχει κάνει τίποτα παράνομο.Οι σχέσεις του ιδρυτή των WikiLeaks με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν ιδιαιτέρως τεταμένες τον τελευταίο χρόνο, μετά την αλλαγή της ηγεσίας της χώρας.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD

— WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019