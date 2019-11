Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στην Λευκωσία, το Ασφαλιστικό Συνέδριο 2019 το οποίο διοργάνωσε το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου με την υποστήριξη και συμμετοχή όλων των Ασφαλιστικών Εταιρειών και στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 545 Σύνεδροι από Κύπρο και εξωτερικό.

Το Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κου Δημήτρη Συλλούρη. Εκ μέρους του κου Δημήτρη Συλλούρη χαιρετισμό απεύθυνε ο κος Πάρης Ποταμίτης εκπρόσωπος τύπου της Βουλής

Χαιρετισμούς επίσης απεύθυναν:

O Πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής, Ο Αναπληρωτής Έφορος Ασφαλίσεων κ. Νίκος Κουλλαπής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ Ανδρέας Στυλιανού , ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κ. Κυριάκος Ανδρέου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου κ. Στέφανος Χατζηστυλλής , η Δρ. Olga Kandinskaia, Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Management with Specialization in Insurance του CIIM και η Δρ. Katharina Höhn – Πρόεδρος Eficert (European Financial Certification Organisation).

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν:

Τα αποτελέσματα των Ερευνών Αγοράς, ανοικτές συζητήσεις και εξειδικευμένα επίκαιρα θέματα, που απασχολούν τον Ασφαλιστικό Τομέα, με την συμμετοχή Διευθυντικών Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς και διακεκριμένων Ομιλητών από Κύπρο και εξωτερικό.

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα αποτελέσματα των Ερευνών Αγοράς 2019, τις οποίες παρουσίασε ο κ.Χρίστος Μιχαηλίδης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Cypronetwork. Οι έρευνες Αγοράς 2019 περιλαμβάνουν τις απόψεις του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τον Ασφαλιστικό Τομέα. Από τα ευρήματα των ερευνών, διαφάνει ότι η αξιοπιστία των Ασφαλιστικών Εταιρειών εξακολουθεί να ευρίσκεται σε ανοδική πορεία και ότι η εικόνα κάθε Ασφαλιστικής Εταιρείας επηρεάζεται από την συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των Δικτύων πωλήσεών τους.