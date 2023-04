Ασκήσεις πυρόσβεσης στην ουδέτερη ζώνη από τις ειρηνευτικές δυνάμεις των ΗΕ

Με ασκήσεις πυρόσβεσης προετοιμάζονται τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην ουδέτερη ζώνη, για την αντιμετώπιση περιστατικών εντός της εν λόγω περιοχής, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Όπως ανακοινώθηκε με ανάρτηση στο Twitter του ΟΗΕ στην Κύπρο, τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους με ασκήσεις για τη διαχείριση μηχανισμών πυρασφάλειας, προκειμένου να αποτρέψουν την εκδήλωση πυρκαγιάς εντός της ουδέτερης ζώνης.

In #Cyprus, @UN_CYPRUS peacekeepers have begun preparing for this year's summer season with training on fire safety management to prevent fires inside the @UN buffer zone. #ClimateAction #EarthDay

UNFICYP/Marek Kóša pic.twitter.com/SzkrBtsShb

— UN Peacekeeping (@UNPeacekeeping) April 22, 2023