Xιλιάδες μωρά νυχτερίδες του είδους «ιπτάμενων αλεπούδων» (ή πτερόποδες) έχουν εγκαταλειφθεί από τις μητέρες τους, στο πιο πρόσφατο παράδειγμα αφανισμού άγριας ζωής που προκλήθηκε από την σοβαρή ξηρασία και τις πυρκαγιές στην Αυστραλία. Τα φαινόμενα αυτά διατάραξαν την ικανότητα των νυχτερίδων να παράγουν γάλα για να ταΐζουν τα μικρά τους.

Είδος υπό εξαφάνιση, η ιπτάμενη αλεπού με το γκρι κεφάλι είναι μια από τις μεγαλύτερες νυχτερίδες στον κόσμο με ένα άνοιγμα φτερών έως και ενός μέτρου και το σώμα της καλύπτεται από σκούρο γκρι τρίχωμα που γίνεται πορτοκαλί στον λαιμό.

«Χάσαμε περίπου 90 τις τελευταίες τρεις εβδομάδες», είπε ο Χιου Πίτι, ένας οικολόγος ο οποίος επιτηρεί μια αποικία αναπαραγωγής νυχτερίδων, η οποία κάθε χρόνο σχηματίζεται από τον Νοέμβριο ως τον Μάιο στην πόλη Μπέγκα της ανατολικής ακτής. «Τα μικρά έχουν εγκαταλειφθεί από τις μητέρες τους που δεν βρίσκουν αρκετή τροφή για να παράξουν γάλα», εξηγεί, προσθέτοντας ότι η ξηρασία έχει προκαλέσει τις ελλείψεις τροφής, που στη συνέχεια οξύνθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών. Αυτό τις ανάγκασε να εγκαταλείψουν τα μωρά ιπτάμενες αλεπούδες. «Τα βρήκαμε στο έδαφος κάτω από τα δέντρα στο πάρκο».

Grey headed flying fox populations across the Hunter NSW suffering mass deaths. Started yesterday. 1000+ babies estimated dead. Mothers abandoning young due to drought/heat/lack of food/smoke. Rescuers swamped. Last photo: baby so young umbilical cord still attached @abcnews pic.twitter.com/9RHkBtVbw2

