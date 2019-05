Διαδηλώτρια συνελήφθη αφού αποπειράθηκε να σπάσει ένα αυγό πάνω στο κεφάλι του πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον

Εικοσιπεντάχρονη διαδηλώτρια πλησίασε από πίσω και προσπάθησε να σπάσει ένα αυγό πάνω στο κεφάλι του πρωθυπουργού της Αυστραλίας, του Σκοτ Μόρισον, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 18ης Μαΐου, πριν συλληφθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Australia: a protestor’s egg has bounced off PM Morrison’s head at a Country Women’s Association meet up | May 7 2019 | SkyNews https://t.co/FSYTpPyzZD pic.twitter.com/Do5MQtHHv9

