Viral έχει γίνει η επεξεργασμένη οικογενειακή φωτογραφία του Αυστραλού πρωθυπουργού, Σκοτ Μόρισον. Η επεξεργασία έγινε με σκοπό να «κρυφτούν» τα φθαρμένα αθλητικά παπούτσια του.

Η «πειραγμένη» εικόνα ήταν τόσο… αποτυχημένη που ο πρωθυπουργός εμφανίζεται με δύο… αριστερά πόδια και παπούτσια, «πεντακάθαρα», αλλά εμφανώς από το Photoshop.

Φυσικά, η φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου μέσα σε ελάχιστη ώρα, με τους χρήστες των social media να χρησιμοποιούν το hashtag «#shoegate».

Εκπρόσωπος του Σκοτ Μόρισον δήλωσε πάντως πως ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε ούτε και ενέκρινε το editing της φωτογραφίας.

Μάλιστα, ο Αυστραλός πρωθυπουργός κοινοποίησε φωτογραφία με τα φθαρμένα αθλητικά του αναφέροντας: «Ένα μήνυμα στο γραφείο μου: Δεν ζήτησα να μου γυαλίσετε τα παπούτσια αλλά αν έπρεπε να χρησιμοποιήσετε Photoshop όπως και να ‘χει, τότε παρακαλώ δώστε βάση στις τρίχες (στην απουσία τους δηλαδή), όχι στα πόδια. Αυτά είναι τα παπούτσια μου! Η πρώτη μου επιλογή όποτε έχω την ευκαιρία να μην φορέσω κουστούμι».

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet! 😀

Here they are in all their glory – my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 8, 2019