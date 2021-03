Αυστρία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους κατά των περιοριστικών μέτρων

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν εκ νέου χθες Σάββατο πορεία στο κέντρο της Βιέννης διαμαρτυρόμενοι εναντίον των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Η αστυνομία της πρωτεύουσας της Αυστρίας ανέφερε ότι προχώρησε σε κάποιες συλλήψεις, ορισμένες στο τέλος της κινητοποίησης, όταν αρκετοί από τους συμμετέχοντες αρνήθηκαν να διαλυθούν.

Μεμονωμένες αψιμαχίες

αναφέρθηκαν εξάλλου ανάμεσα σε διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές, υποστηρικτές της αριστεράς.

Στην πλειονότητά τους, οι διαδηλωτές δεν φόραγαν μάσκες και δεν τηρούσαν την επιλεγόμενη κοινωνική απόσταση στην πορεία που έκαναν στο κέντρο της Βιέννης, προς την κατεύθυνση του πάρκου Πράτερ, όπου τους είχε προτρέψει να συγκεντρωθούν το ακροδεξιό κόμμα των Ελεύθερων (FPÖ).

Τα πιο πρόσφατα περιοριστικά μέτρα στην Αυστρία χαλάρωσαν τον Φεβρουάριο, με το άνοιγμα των σχολείων, των εμπορικών καταστημάτων και των μουσείων. Όμως οι διαδηλωτές εξεγείρονται διότι εξακολουθούν να επιβάλλονται μέτρα όπως το κλείσιμο εστιατορίων και καφέ και τα υποχρεωτικά τεστ για τους μαθητές που παρακολουθούν διά ζώσης μαθήματα στα σχολεία τους.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών του FPÖ Χέρμπερτ Κικλ, σε παρέμβασή του, κατήγγειλε στο πλήθος την «παλαβή και αλλοπρόσαλλη» πολιτική της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και κράταγαν πλακάτ με τα οποία απαιτούσαν την παραίτηση του κεντροδεξιού καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς, ή καταφέρονταν εναντίον μέσων ενημέρωσης που, κατ’ αυτούς, «ψεύδονται».

Μέλη της άκρας δεξιάς, ανάμεσά τους νεοναζί, που έχουν πάρει μέρος στις περισσότερες προηγούμενες κινητοποιήσεις εναντίον των μασκών και άλλων περιοριστικών μέτρων, ήταν για ακόμη μια φορά παρόντα, σύμφωνα με αυστριακά ΜΜΕ.

Οι διαδηλώσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων και του αντίκτυπού τους στην οικονομία έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στην Αυστρία. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει νέα χαλάρωση των μέτρων, αλλά με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των κρουσμάτων θα μειωθεί.

