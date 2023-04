Αυτή τη φορά στο ντέρμπι «αιωνίων» διακυβεύονται πολλά περισσότερα από το πρεστίζ!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Στην πιο κρίσιμη καμπή του μπαίνει το ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον περιθώρια λάθους δεν υπάρχουν για τους μονομάχους του τίτλου. Κάθε λάθος από εδώ και πέρα στοιχίζει, αφού όποιος αφήνει βαθμούς… χάνεται! Το γνωρίζουν πολύ καλά και οι «αιώνιοι» αντίπαλοι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός που κοντράρονται απόψε με φόντο… κάτι παραπάνω από το γόητρο.

Το πρεστίζ πάντα παίζει ρόλο στα ντέρμπι των «αιωνίων», αλλά σ’ αυτή την περίπτωση το βαθμολογικό διακύβευμα ξεπερνά το θέμα του γοήτρου. Ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει συγκάτοικο στην κορυφή, την ΑΕΚ, αλλά με το «διπλό» επί του Άρη μεσοβδόμαδα επανέκτησε την αυτοπεποίθησή του και πάει στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» αποφασισμένος να μην αφήσει την πρωτοκαθεδρία. Η νίκη του Παναθηναϊκού απόψε δίνει 2.77, η ισοπαλία είναι στο 3.20 και η νίκη του Ολυμπιακού έχει απόδοση 2.92 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Μεγαλύτερο όπλο των «πράσινων» στην προσπάθεια για την κατάκτηση του τίτλου είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία τους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί γκολ στα επτά τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος! Το ενδεχόμενο να κρατήσει και τον Ολυμπιακό στο μηδέν απόψε θα το βρείτε με απόδοση 2.55 στον Stoiximan! Και τα επτά αυτά παιχνίδια ήταν under 2.5 γκολ, επιλογή που σήμερα έχει απόδοση 1.50, με το over 2.5 γκολ στο 2.62! Το over 2.5 γκολ είναι πολύ συχνό στα ματς του Ολυμπιακού: έχει πέντε συνεχόμενα over 2.5 γκολ και συνολικά οχτώ στα δέκα τελευταία παιχνίδια. Μάλιστα τα 4 από τα 5 τελευταία ματς ήταν over 3.5 γκολ, επιλογή που απόψε θα βρείτε με απόδοση 5.00 στον Stoiximan! Οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν φορτσάτοι στο ντέρμπι, στο -3 από την κορυφή, αλλά με αναπτερωμένο ηθικό μετά τη νίκη με ανατροπή επί του ΠΑΟΚ, στο πρώτο ματς μετά την αποχώρηση του Μίτσελ από τον πάγκο.

Σπουδαία μάχη έρχεται και στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ απειλεί την πρωτοπόρο Άρσεναλ! Το βασικό ερωτηματικό είναι ποια Λίβερπουλ θα δούμε σήμερα. Την ομάδα που έριξε επτά γκολ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» ή την ομάδα που έφαγε πέντε γκολ στο ίδιο γήπεδο από τη Ρεάλ Μαδρίτης; Αυτά τα σκαμπανεβάσματα άλλωστε την έχουν φέρει εκτός στόχων και ακόμη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή, καθώς οι «κόκκινοι» απέχουν 7 βαθμούς από την εξάδα της Ευρώπης. Η νίκη της Λίβερπουλ σήμερα δίνει 2.85, με την ισοπαλία στο 3.80 και τη νίκη της Άρσεναλ στο 2.52 στον Stoiximan!

Πάντως η Λίβερπουλ έχει καλή παράδοση με την Άρσεναλ. Μάλιστα στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια δεν δέχτηκε γκολ από τους Λονδρέζους! Το ενδεχόμενο να κρατήσει και σήμερα την Άρσεναλ στο μηδέν δίνει 4.10! Στα 5 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ κέρδιζε και στα δύο ημίχρονα, επιλογή που σήμερα δίνει 6.50 στον Stoiximan! Ποντάρει πολλά στον Σαλάχ, ο οποίος έχει σκοράρει στο 36% των φετινών της αγώνων στο πρωτάθλημα. Το ενδεχόμενο να είναι ο πρώτος σκόρερ του ντέρμπι σήμερα θα το βρείτε στο 7.40!

Η Άρσεναλ βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, στο +8 από την Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από τους «πολίτες». Πραγματοποιούν σχεδόν αψεγάδιαστη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον ασχολούνται αποκλειστικά μ’ αυτό μετά τον απρόσμενο ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας. Οι «κανονιέρηδες» έχουν σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο των πέντε τελευταίων αγώνων τους και το ενδεχόμενο να σκοράρουν και σήμερα στο ημίχρονο θα το βρείτε με απόδοση 1.90 στον Stoiximan!

