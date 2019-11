Δύο από τα θύματα της επίθεσης με μαχαίρι στο London Bridge υπέκυψαν στα τραύματά τους, μετέδωσε το BBC επικαλούμενο κυβερνητική πηγή.

Η εφημερίδα Guardian, εξάλλου, ανέφερε πως οι τραυματίες ανέρχονται τελικά σε δέκα.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξήρε τη γενναιότητα των αστυνομικών και των πολιτών που αδρανοποίησαν το δράστη.

Πρόσθεσε ότι η χώρα δε θα δειλιάζει και δε θα εκφοβιστεί και πως οι βρετανικές αξίες θα επικρατήσουν.

Η αστυνομία θα κρατήσει την περιοχή αποκλεισμένη και είπε ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να περάσουν αλλού τη νύχτα.

Ως τρομοκρατικό αντιμετωπίζει το περιστατικό ασφαλείας στο London Bridge του Λονδίνου η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η νεότερη ενημέρωση από τη Σκότλαντ Γιαρντ επιβεβαιώνει πως ένας άνδρας (ο τρομοκράτης) έπεσε νεκρός από τα πυρά τη αστυνομίας στην κεντρική γέφυρα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προηγουμένως τραυματίσει πέντε άτομα με μαχαίρι.

Η αστυνομία κάνει λόγο για ακόμα αδιευκρίνιστες συνθήκες, σημειώνοντας ότι μέχρι να αποκρυσταλλωθεί η εικόνα αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατική ενέργεια.

Το Sky News μετέδωσε ότι υπάρχει ακόμα ένας νεκρός, πληροφορία που όμως δεν επιβεβαιώνει η αστυνομία

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΣΤΡΑ στο Λονδίνο Ησαάκ Καρυπίδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η κυκλοφορία στη γέφυρα παραμένει κλειστή.

Σε tweet της, η αστυνομία του Λονδίνου γράφει πως σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι και πως έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ενώ εκφράζονται φόβοι για αρκετούς τραυματίες.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019