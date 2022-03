BBC: Πληρωμένοι κλακαδόροι και δημόσιοι υπάλληλοι οι «αυθόρμητοι χειροκροτητές» του Πούτιν

Καλά σκηνοθετημένη με χιλιάδες πληρωμένους κομπάρσους υποστηρίζει ότι ήταν η φιλοπολεμική φιέστα του Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, το BBC.

Ο Ρώσος πρόεδρος που μίλησε για την ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία και επεδίωξε να περάσει το μήνυμα ότι η κοινή γνώμη της χώρας του είναι στο πλευρό του για τη ρωσική επιχείρηση στην Ουκρανία, επέλεξε σύμφωνα με δυτικά μέσα ενημέρωσης να απευθυνθεί σε «πληρωμένους κλακαδόρους» και σε «χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους».

Όπως αναφέρει μάλιστα το BBC σε ανταπόκριση από τη Μόσχα, οι δημόσιοι υπάλληλοι ουσιαστικά εξαναγκάστηκαν να παρευρεθούν στην φιέστα του Πούτιν η οποία είχε όμως απρόοπτο τέλος με το «μαύρο» που έπεσε στη διάρκεια της ομιλίας του.

Σύμφωνα με μαρτυρία του δημοσιογράφου του BBC News, Will Vernon, πολλοί από τους παρευρισκομένους στη σημερινή κατάμεστη διαδήλωση υπέρ του πολέμου στο εθνικό στάδιο της Μόσχας δήλωσαν ότι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα και είχαν πιεστεί από τους εργοδότες τους να φύγουν από τη δουλειά προκειμένου να παρευρεθούν στη συγκέντρωση.

🧵 This is the picture the Kremlin wants you to see: thousands of people who support President Putin and the "special military operation" in Ukraine, crammed into Luzhniki Stadium in Moscow. We went there today and talked to dozens of people who attended… 🧵 pic.twitter.com/RGgWL2fSej

— Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022