BINTEO: Ανενόχλητο το κονβόι των χούλιγκαν στην Ελλάδα – Πολλαπλές μαχαιριές δέχθηκε ο 22χρονος

Σοκ, αποτροπιασμό, αλλά και πολλά ερωτήματα για τη στάση της αστυνομίας προκαλούν τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Δευτέρας, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 22χρονου οπαδού της ΑΕΚ έξω από την OPAP Arena μετά από επιδρομή Κροατών χούλιγκανς, υποστηρικτών της Ντίναμο Ζάγκρεμπ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 22χρονος δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει. Την ίδια ώρα, ανάμεσα στους συνολικά οκτώ τραυματίες (τέσσερις Έλληνες και τέσσερις Κροάτες), φέρεται να υπάρχει και ένα ανήλικο άτομο που φέρει τραύμα από πέτρα στο κεφάλι.

Από την αστυνομία έγιναν πάνω από 90 συλλήψεις, ωστόσο η επέμβαση των δυνάμεων σημειώθηκε όταν ήταν πλέον αργά, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την απουσία των ελληνικών αρχών στην άφιξη των 150-200 Κροατών χούλιγκανς στην Ελλάδα.

Το βράδυ της Τρίτης, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ντίναμο Ζάγκρεμπ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και ως γνωστόν η μετακίνηση οπαδών των φιλοξενούμενων είχε απαγορευτεί.

Παρ’ όλα αυτά, εκατοντάδες οπαδοί της κροατικής ομάδας ήρθαν οδικώς στην Ελλάδα, με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να δείχνει το κονβόι που καταφτάνει στην Αθήνα, χωρίς τη συνοδεία αστυνομικών.

Σε άλλο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χούλιγκανς εμφανίζονται σε σταθμό του ΗΣΑΠ, να κρατούν καδρόνια και άλλα αντικείμενα, φορώντας κουκούλες και να εξέρχονται από τον σταθμό χωρίς την παρουσία αστυνομίας.

