Bloomberg: Σε δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς προχώρησε η Τουρκία

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.

Η δοκιμαστική εκτόξευση πραγματοποιήθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη. Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από κινητή πλατφόρμα σε ένα αεροδρόμιο κοντά στο λιμάνι της Ριζούντας γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με τα άτομα που επικαλείται το πρακτορείο. Κατά τη δοκιμαστική βολή ο πύραυλος κάλυψε 561 χιλιόμετρα και έπεσε στην ακτή του λιμανιού της Σινώπης.

Το έργο Tayfun

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η εταιρεία Roketsan πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου μικρής εμβέλειας (SRBM).

Το μυστικό έργο ανάπτυξης πυρομαχικών ακριβείας που ονομάζεται Tayfun, ή Typhoon στα τουρκικά, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πηγές του Bloomberg.

❗️❗️Report:#Turkey has tested a ballistic missile.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by Turkey was tested.

The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, – Turkish media. pic.twitter.com/4y0sOLQfHk

— OsintTv (@OsintTv) October 18, 2022