H El Al απέσυρε από τον στόλο της τα Boeing 747, ύστερα από 48 χρόνια. Για να τα αποχαιρετήσει, όπως τους αρμόζει, η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία «ζωγράφισε» ένα αεροσκάφος στον αέρα πάνω από τη Μεσόγειο.

Πτήση της εταιρείας απογειώθηκε από τη Ρώμη στις 10:00 το πρωί της Κυριακής και χάραξε μία ιδιαίτερη πορεία ώστε να μπορέσει να σχηματίσει στους αιθέρες ένα Boeing 747. Σύμφωνα με το CNNi, η πτήση LY1747 ξεκίνησε να «ζωγραφίζει» δύο ώρες μετά την απογείωσή του, όταν βρισκόταν στα νότια της Κύπρου.

Το αεροσκάφος κατέβηκε στα 10.000 πόδια και η πορεία του καταγράφηκε από το πρόγραμμα παρακολούθησης πτήσεων. Στη συνέχεια η εταιρεία ανέβασε μία σειρά από βίντεο στο Twitter. Η πτήση διήρκεσε περί τις 4 ώρες, πριν τελικώς το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Η αεροπορική εταιρεία χρησιμοποίησε αυτά τα αεροπλάνα στην επιχείρηση Σολομώντα -μια συγκαλυμμένη στρατιωτική επιχείρηση, που μετέφερε 14.500 Εβραίους της Αιθιοπίας από την Αντίς Αμπέμπα και τους έφερε στο Ισραήλ, τον Μάιο του 1990 σε μια προσπάθεια εποικισμού των εδαφών τη. Τριάντα πέντε πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο 36 ωρς Παλαιστίνης.

Μία από τις πτήσεις της El Al, δε, έκανε και ρεκόρ, αφού μετέφερε 1.122 επιβάτες

Fairwell to an iconic plane -the last flight of EL-AL’s B747. Well done to the Nicosia ACC which helped to celebrate and pay tribute to the queen of the skies…!!! #Boeing747 #Queenoftheskies #ELAL747 #israel #cypeus #aviation https://t.co/sBYX2JFo8S

— Kratinos Socratous (@Kratinos) November 3, 2019