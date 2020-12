Brexit, Χριστούγεννα και πανδημία: Ατελείωτες ουρές φορτηγών έξω από τα λιμάνια στη Βρετανία

Πρωτόγνωρες εικόνες με ατελείωτες ουρές φορτηγών (σ.σ. έως και 32 χιλιομέτρων) που προσπαθούν να προσεγγίσουν τα βρετανικά λιμάνια φιλοξενούν τις τελευταίες ημέρες τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα πρακτορεία των Deutshe Welle, New York Times, Bloomberg σε εκτενή ρεπορτάζ, έως και 7.000 φορτηγά μπορεί να καθυστερούν να προσεγγίσουν στο Ντόβερ – πόλη και πορθμείο στην κομητεία του Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία – από τις αρχές του έτους, εξαιτίας των νέων τελωνειακών διαδικασιών που θα επιβληθούν στην δημοφιλέστερη εμπορική διαδρομή προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Εκατοντάδες χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια περιμένουν να εκφορτωθούν σε λιμάνια της Ευρώπης και της Αμερικής, ενώ εκατομμύρια ακόμη είναι άδεια και περιμένουν στην Κίνα και σε άλλα ασιατικά κέντρα παραγωγής.

Δείτε βίντεο με τις ουρές χιλιομέτρων



Interesting how Britain leaving the EU has lead to trucks not being able to leave Britain. Almost at if #Brexit was a bad idea https://t.co/dp7I0JJy0e — Bernard McKeever (@dregincore) December 18, 2020

Η πανδημία του κορωνοϊού, η χριστουγεννιάτικη ζήτηση και το Brexit είναι τρεις παράγοντες που «επιβαρύνουν» σημαντικά το δίκτυο και δημιουργούν συμφόρηση άνευ προηγουμένου σε ορισμένα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλειονότητα των οδηγών φορτηγών είναι Ευρωπαίοι και πολλοί από την Ανατολή. Οι καθυστερήσεις συνδέονται και με την πρόκληση που αποτελούν πάντα για τον τομέα των μεταφορών οι ημέρες των Χριστουγέννων που είναι και η πιο απαιτητική εποχή του χρόνου.

Trucks backed up as trade with The EU and Britain under stress as there is still a no deal. #BrexitDisaster Back Story with Dana Lewis podcast talks to @Anna_Soubry @TerryReintke @IrinavonWiese https://t.co/q76IbYPNS7 https://t.co/hi2qhS58Na — Dana Lewis (@Danaslewis) December 20, 2020

Trucks heading towards the English port of Dover have been stacked for kilometres, for three consecutive days, ahead Britain’s exit from the European Union. | Read more: https://t.co/mrKhLY1std pic.twitter.com/TkGF3IKFQ1 — RTÉ News (@rtenews) December 12, 2020

Ο CEO του λιμανιού του Ντόβερ, Doug Bannister, αναφέρει χαρακτηριστικά στο πρακτορείο «Reuters» ότι το λιμάνι έχει εκπονήσει σχέδιο που προβλέπει την άμεση διαχείριση της κατάστασης, καθώς ήταν αναμενόμενη η κυκλοφοριακή συμφόρηση προς τα τέλη του έτους.

Πολλοί έμποροι προσπαθούν να προετοιμαστούν, εκτιμώντας πως μπορεί να προκληθεί μια χαοτική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του έτους μετά την αποχώρηση από την τελωνειακή ένωση και την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς στις μεταφορές που πλησιάζει, λόγω Brexit θα είναι αδιαμφισβήτητα, ένα δύσκολο στοίχημα.